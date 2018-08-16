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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Панов: зачем Промес подает угловые? Он не умеет это делать
Бывший нападающий "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов сказал, что не понимает, почему стандартные положения в "Спартаке" исполняет Квинси Промес.
"Я не понимаю стандарты положения "Спартака". Почему Промес подает угловые? Он абсолютно не умеет это делать.
Возьмите два гола, который "Спартак" забил "Оренбургу" и "Анжи". Тогда оба угловых команда разыграла. Почему сейчас не разыгрывать?
К штрафным это относится в меньшей степени. Ведь есть же Фернандо, Самедов", - цитирует Панова СЭ.
"Я не понимаю стандарты положения "Спартака". Почему Промес подает угловые? Он абсолютно не умеет это делать.
Возьмите два гола, который "Спартак" забил "Оренбургу" и "Анжи". Тогда оба угловых команда разыграла. Почему сейчас не разыгрывать?
К штрафным это относится в меньшей степени. Ведь есть же Фернандо, Самедов", - цитирует Панова СЭ.
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