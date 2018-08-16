Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли "Зенит" пройти "Динамо" Мн после 0:4?
Показать все опросы

Новости партнеров

Панов: зачем Промес подает угловые? Он не умеет это делать

Бывший нападающий "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов сказал, что не понимает, почему стандартные положения в "Спартаке" исполняет Квинси Промес.

"Я не понимаю стандарты положения "Спартака". Почему Промес подает угловые? Он абсолютно не умеет это делать.

Возьмите два гола, который "Спартак" забил "Оренбургу" и "Анжи". Тогда оба угловых команда разыграла. Почему сейчас не разыгрывать?

К штрафным это относится в меньшей степени. Ведь есть же Фернандо, Самедов", - цитирует Панова СЭ.
Теги: Спартак Промес Панов
Сегодня, 14:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Мозги ему надо вправить,да некому. А лучше продать - последний год от него больше вреда,чем пользы. Он даже не звездочку поймал - звездень!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:58) #
  • -1
  •  (1)
online

soglasen. uglovie dolgen podavat igrok sotlichnim pasom.no kto v spartake takoi? eshenko net, kombarov, raz na raz ne prixoditsya. posuti tolko fernando.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.