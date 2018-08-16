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Сергей Анохин: безусловно, радостно, что мы поднялись на 21 позицию вверх

Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил надежду, что сборная России не остановится в улучшении своих позиций в рейтинге ФИФА.

"Любые рейтинги, отражающие место, качество игры и возможности сборной России, нам важны. Хотя рейтинги ФИФА необходимо пересматривать и подход к ним будет пересматриваться. Безусловно, радостно, что мы поднялись на 21 позицию вверх, и я надеюсь, наша команда на этом не остановится. Не забывайте, мы готовились к чемпионату мира и играли товарищеские матчи, из-за этого наш рейтинг был маленький. Уверен, что наше место намного выше. И мы скоро это всем покажем в очередной раз", - цитирует Анохина "Спорт-Экспресс".
Теги: Анохин
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