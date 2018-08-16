Агент: Фатаи покинул "Уфу", потому что ему не подходил стиль игры команды

Агент нападающего Кехинде Фатаи Паникос Македонас рассказал о будущем 28-летнего нигерийца.Во вторник "Уфа" объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию."К нему есть интерес со стороны российских клубов, также им интересуются в Европе. Фатаи покинул "Уфу", потому что ему не подходил стиль игры команды - массированная оборона и контратаки", - сказал агент.