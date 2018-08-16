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Агент: Фатаи покинул "Уфу", потому что ему не подходил стиль игры команды

Агент нападающего Кехинде Фатаи Паникос Македонас рассказал о будущем 28-летнего нигерийца.

Во вторник "Уфа" объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

"К нему есть интерес со стороны российских клубов, также им интересуются в Европе. Фатаи покинул "Уфу", потому что ему не подходил стиль игры команды - массированная оборона и контратаки", - сказал агент.
Теги: Фатаи Уфа
Сегодня, 16:31
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(1)
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: venera
Фатаи покинул "Уфу", потому что ему не подходил стиль игры команды - массированная оборона и контратаки", - сказал агент=====играть нигериец не хотел,вот и весь сказ

ладно.щас начнём глядеть на Аршавина,как он Кайрат вытягивать будет

Тянет - потянет...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Фатаи покинул "Уфу", потому что ему не подходил стиль игры команды - массированная оборона и контратаки", - сказал агент=====играть нигериец не хотел,вот и весь сказ

ладно.щас начнём глядеть на Аршавина,как он Кайрат вытягивать будет
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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