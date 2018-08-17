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Сергей Карякин: чемпионат России - это антифутбол

Известный российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о старте чемпионата России сезона-2018/19.

"После чемпионата мира наша премьер-лига - это какой-то антифутбол. Голов забивается очень мало, качество игры оставляет желать лучшего.

Ни одна команда не впечатлила. Особенно в Европе. Страшно подумать, что будет с "Локо" и ЦСКА в Лиге чемпионов. Ну а если наша шестая команда "Уфа" так играет с "Прогресом" из Люксембурга, то мне кажется, нужно думать, как поднимать уровень турнира", - сказал Карякин.

Спорт-Экспресс
Сегодня, 09:59
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 11:10) #
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еще больше автобусов и все игры будут 0-0


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:25) #
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  •  (2)

Вообще то шахматы Карякина,тоже антишахматы,особенно в матче с Карлсоном
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 10:13) #
  • -1
  •  (5)

Все правильно сказал Сергей. Исполнителей нет, надо ужесточать лимит.


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
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