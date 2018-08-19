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"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Урал" - в оранжевой

Пресс-служба "Урала" показала комплект формы, в котором команда сыграет против питерского "Зенита" в матче 4-тура РПЛ.



Матч "Зенит" - "Урал" начнется в 19.00 по московскому времени.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 11:38
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№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Parshin,
тебя вообще когда-нибудь отпускает? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:14) #
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Лазурные вы наши голубки .
Теперь петушиный цвет переименовали в лазурный


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: Parshin (Сегодня, 13:13) #
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online

Зенит - это "точка небесной сферы", поэтому у команды "Зенит" форма НЕБЕСНОГО (лазурного...) цвета!
Зенит, в переводе на русский - это "Высота", по футбольному выражаясь - "1-место", "чемпион"...
Кстати, у "Урала" (команды с Уральских гор) реальная форма
не оранжевая (орал-жеваная), а гордая - Горная (спектр горного цвета) !!!
Разбираться нужно в командных, фирменных цветах и правильно их подбирать, называть! (Это, в т.ч. посыл к штабам команд)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Можно еще говорить "светло-синий"
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В Питере этот не толерантный цвет стали называть лазурным? laughing Как поэтично!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: pisto (Сегодня, 12:48) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Svetliykenig
Цитата: Svetliykenig
В голубой гом осяцкой форме

Твой клуб в такой играет дурень
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 12:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
В голубой гом осяцкой форме
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:36) #
  • -4
  •  (6)

"Урал" сыграет в матче четвертого тура чемпионата России с "Зенитом" в оранжевой форме, сообщает официальный Твиттер клуба. Их соперники выйдут на игру в голубой экипировке.

Матч "Зенит" - "Урал" начнется в 19.00 по московскому времени. СПОРТ-ЭКСПРЕСС


pisto

у тебя на аве фото очень похожее на поросёнка smile
не, правда, присмотритесь.. Ниф-наф smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№4 Написал: pisto (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
У поросят как всегда ассоциации с тем что им ближе) Наверное, смотрят на небо голубое и думают о приятном))
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 12:07) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Анатоль777
В голубой форме. Называйте вещи своими именами.
Иначе питерский болельщики назывались бы сине-бело-лазурными)))

Да они стесняются собственных цветов))
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Анатоль777,
в прошлом году была цвета "арктического льда"
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В голубой форме. Называйте вещи своими именами.
Иначе питерский болельщики назывались бы сине-бело-лазурными)))


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Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
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