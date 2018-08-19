"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Урал" - в оранжевой

Пресс-служба "Урала" показала комплект формы, в котором команда сыграет против питерского "Зенита" в матче 4-тура РПЛ.Матч "Зенит" - "Урал" начнется в 19.00 по московскому времени.