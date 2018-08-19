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Около 50 тыс болельщиков посетят игру "Зенита" против "Урала" на "Крестовском"

На матче четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" ожидается до 50 000 зрителей, сообщает официальный твиттер питерского клуба.



Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:49) #
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Придут благодарить команду....
Предполагаю, что будет сюрприз - ничья...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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