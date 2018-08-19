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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Около 50 тыс болельщиков посетят игру "Зенита" против "Урала" на "Крестовском"
На матче четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" ожидается до 50 000 зрителей, сообщает официальный твиттер питерского клуба.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
На матче #ЗенитУрал ожидается до 50 тысяч зрителей.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 19, 2018
Билеты еще доступны по ссылке: https://t.co/fnURkGdyVb pic.twitter.com/4PlXBYX7S2
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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