Около 50 тыс болельщиков посетят игру "Зенита" против "Урала" на "Крестовском"

На матче #ЗенитУрал ожидается до 50 тысяч зрителей.



Билеты еще доступны по ссылке: https://t.co/fnURkGdyVb pic.twitter.com/4PlXBYX7S2 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 19, 2018

На матче четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" ожидается до 50 000 зрителей, сообщает официальный твиттер питерского клуба.Матч начнется в 19.00 по московскому времени.