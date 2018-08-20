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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:23
"Динамо" дома разгромило "Уфу" (4)
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"Динамо" дома разгромило "Уфу"
В матче 4-го тура РПЛ "Динамо" оказалось сильнее "Уфы".
Чемпионат России
4 тур
"Динамо" – "Уфа" 3:0
Гол: Панченко, 66, Луценко, 85, Жоаозиньо, 90+3
"Динамо": Шунин, Козлов (Морозов, 82), Рыков, Шунич, Жоазиньо, Соу, Рауш (Хольмен, 90), Черных, Теттех, Луценко, Панченко (Соснин, 89).
"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 80), Йокич, Кротов (Сысуев, 69), Пауревич, Обляков (Ванек, 54), Карп, Бизяк.
Предупреждения: Шуньич, 48, Соу, 59, Тумасян, 73
Чемпионат России
4 тур
"Динамо" – "Уфа" 3:0
Гол: Панченко, 66, Луценко, 85, Жоаозиньо, 90+3
"Динамо": Шунин, Козлов (Морозов, 82), Рыков, Шунич, Жоазиньо, Соу, Рауш (Хольмен, 90), Черных, Теттех, Луценко, Панченко (Соснин, 89).
"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 80), Йокич, Кротов (Сысуев, 69), Пауревич, Обляков (Ванек, 54), Карп, Бизяк.
Предупреждения: Шуньич, 48, Соу, 59, Тумасян, 73
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