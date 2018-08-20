Новости партнеров

"Динамо" дома разгромило "Уфу"

В матче 4-го тура РПЛ "Динамо" оказалось сильнее "Уфы".

Чемпионат России

4 тур

"Динамо" – "Уфа" 3:0

Гол: Панченко, 66, Луценко, 85, Жоаозиньо, 90+3

"Динамо": Шунин, Козлов (Морозов, 82), Рыков, Шунич, Жоазиньо, Соу, Рауш (Хольмен, 90), Черных, Теттех, Луценко, Панченко (Соснин, 89).

"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе (Игбун, 80), Йокич, Кротов (Сысуев, 69), Пауревич, Обляков (Ванек, 54), Карп, Бизяк.

Предупреждения: Шуньич, 48, Соу, 59, Тумасян, 73
Теги: Динамо Уфа
Сегодня, 21:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
уфа готовится к бойне на острове лжи?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
С побеДоооой ! !
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: бородач
С почином - с первой победой --если честно не надеялся -думал опять мировая будет-- всех сораДников с победой..

Привет, Александр- с победой! Мяч неплохо держится, а в атаке совсем мысли мало. Ну и так- три неплохо.


--------------------
И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
С почином - с первой победой --если честно не надеялся -думал опять мировая будет-- всех сораДников с победой..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.