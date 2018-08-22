Максименко рассказал, почему в него бросали бутылки болельщики "Краснодара"

Вратарь московского "Спартака" рассказал о причинах агрессии болельщиков на матче 4-го тура в Краснодаре, где "красно-белые" победили местную команду с минимальным преимуществом:- Смотрел повторы момента с неназначенным пенальти. Получается, что Квинси и Ари боролись вверху, когда Промес приземлялся на землю, он даже не видел игрока. Ари, получается, зацепился. Не знаю, специально или нет, не мне судить. Судья принял такое решение, значит, принял.После этого в меня полетели бутылки. Я не понял эпизода. Намеренно время не затягивал. Думал, что за симуляцию поставили штрафной, потом мне боковой судья сказал "назад". Мы не поняли друг друга, я его не услышал. Надо было от ворот ставить. Ну вот я замешкался — и бутылки закрытые полетели. Но никто не попал. Я после игры поаплодировал краснодарцам за стадион и атмосферу. Они мне тоже, вроде. И не грубили, - сказал Максименко в программе "Игра была равна" на радио "Спорт FM".