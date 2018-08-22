Максименко рассказал, почему в него бросали бутылки болельщики "Краснодара"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:47
Александр Сапета о расторжении контракта с "Ростовом": не знаю. Это где вы такое прочитали? (1)
Александр Сапета о расторжении контракта с "Ростовом": не знаю. Это где вы такое прочитали? (1)
Вчера, 23:39
СМИ: Хиддинк возглавит молодежную сборную Китая (1)
СМИ: Хиддинк возглавит молодежную сборную Китая (1)
Вчера, 23:13
Сергей Ребров возглавит венгерский "Ференцварош"
Сергей Ребров возглавит венгерский "Ференцварош"
Вчера, 22:45
"Бавария" планирует приобрести Дибалу
"Бавария" планирует приобрести Дибалу
Вчера, 21:35
Анзор Кавазашвили: в Салониках Максименко доказал, что у него все в порядке с психологией (5)
Анзор Кавазашвили: в Салониках Максименко доказал, что у него все в порядке с психологией (5)
Вчера, 20:38
СМИ: "Спартак" следит за форвардом "Зюлте-Варегема" Фостином (24)
СМИ: "Спартак" следит за форвардом "Зюлте-Варегема" Фостином (24)
Вчера, 20:17
Пьянич продлил контракт с "Ювентусом" до 2023 года
Пьянич продлил контракт с "Ювентусом" до 2023 года
Вчера, 19:53
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (4)
"Ростов" расторг контракт с Сапетой (4)
Вчера, 19:00
"Сочи" не будет играть на стадионе "Фишт" до замены газона (1)
"Сочи" не будет играть на стадионе "Фишт" до замены газона (1)
Вчера, 18:28
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (20)
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать (20)
Вчера, 18:21
"Бордо" начал переговоры с Анри
"Бордо" начал переговоры с Анри
Максименко рассказал, почему в него бросали бутылки болельщики "Краснодара"
Вратарь московского "Спартака" рассказал о причинах агрессии болельщиков на матче 4-го тура в Краснодаре, где "красно-белые" победили местную команду с минимальным преимуществом:
- Смотрел повторы момента с неназначенным пенальти. Получается, что Квинси и Ари боролись вверху, когда Промес приземлялся на землю, он даже не видел игрока. Ари, получается, зацепился. Не знаю, специально или нет, не мне судить. Судья принял такое решение, значит, принял.
После этого в меня полетели бутылки. Я не понял эпизода. Намеренно время не затягивал. Думал, что за симуляцию поставили штрафной, потом мне боковой судья сказал "назад". Мы не поняли друг друга, я его не услышал. Надо было от ворот ставить. Ну вот я замешкался — и бутылки закрытые полетели. Но никто не попал. Я после игры поаплодировал краснодарцам за стадион и атмосферу. Они мне тоже, вроде. И не грубили, - сказал Максименко в программе "Игра была равна" на радио "Спорт FM".
- Смотрел повторы момента с неназначенным пенальти. Получается, что Квинси и Ари боролись вверху, когда Промес приземлялся на землю, он даже не видел игрока. Ари, получается, зацепился. Не знаю, специально или нет, не мне судить. Судья принял такое решение, значит, принял.
После этого в меня полетели бутылки. Я не понял эпизода. Намеренно время не затягивал. Думал, что за симуляцию поставили штрафной, потом мне боковой судья сказал "назад". Мы не поняли друг друга, я его не услышал. Надо было от ворот ставить. Ну вот я замешкался — и бутылки закрытые полетели. Но никто не попал. Я после игры поаплодировал краснодарцам за стадион и атмосферу. Они мне тоже, вроде. И не грубили, - сказал Максименко в программе "Игра была равна" на радио "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.