Олег Романцев: у Дзюбы всё только начинается

Знаменитый футбольный тренер Олег Романцев поздравил с 30-летием нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу."С огромной радостью поздравляю этого Футболиста с большой буквы с Днем рождения. Для Дзюбы он 30-й по счету. А потому особенно ценен тем, что именно в этот год он заставил всех без исключения уважать себя, как игрока, сумевшего пройти в своем деле все. И при этом не сломаться, а стать еще крепче, мудрее и полезнее для всех – для клуба, для сборной, болельщиков, для футбола. А потому удачи тебе, Артем, здоровья и побольше голов! В чем я не сомневаюсь. У тебя все только начинается!"