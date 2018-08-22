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Олег Романцев: у Дзюбы всё только начинается

Знаменитый футбольный тренер Олег Романцев поздравил с 30-летием нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

"С огромной радостью поздравляю этого Футболиста с большой буквы с Днем рождения. Для Дзюбы он 30-й по счету. А потому особенно ценен тем, что именно в этот год он заставил всех без исключения уважать себя, как игрока, сумевшего пройти в своем деле все. И при этом не сломаться, а стать еще крепче, мудрее и полезнее для всех – для клуба, для сборной, болельщиков, для футбола. А потому удачи тебе, Артем, здоровья и побольше голов! В чем я не сомневаюсь. У тебя все только начинается!"

Спорт-Экспресс
Теги: Романцев дзюа
Сегодня, 16:09
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№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Олег Иваныч человечище.Даже несмотря на не очень хорошие отношения Дзюбы со Спартаком,сказал хорошие слова.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 17:02) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот уже и 30 ! Скоро начнут выталкивать из футбола, мол старый. Только футболист заиграет в полную силу, как ему - всё, старый.
Желаю чтоб по-дольше возраст не вспоминали.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
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