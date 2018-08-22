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BBC - о ковровой форме "Ростова": огонь или отстой?

BBC обратил внимание на четвертую форму "Ростова", выпущенную в цвете ковра.

Напомним, на матче 4-го тура чемпионата России с "Енисеем" на трибуне появился болельщик донского клуба с ковром. Ранее сообщалось, что более 500 человек сделали предзаказ данного комплекта.

"Огонь или отстой? "Ростов" выпустил "счастливый" четвертый комплект", - сообщается в Твиттере BBC.

"Огонь", - ответил "Ростов" в комментариях.

Теги: Ростов
Сегодня, 18:03
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№10 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
alx64,
До мясной далеко laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: alx64 (Сегодня, 18:32) #
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online

форма отстой!!!!!!!!!!!!обкурились травки что ль???????7или надо бабло отмыть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы Ростов! Хорошо прикололись. И команду прорекламировали, и самоиронии показали))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
М'да... Что-то головах у людей происходит.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный пиар smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:16) #
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да вам на такой ковер век копить
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вышиванка.
И цвета присутствуют подходящие.

И, в целом - доколе?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Игорь Сербский (Сегодня, 18:10) #
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долб@ебизм.
Регистрация: 12.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Он Самый (Сегодня, 18:07) #
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Деревня
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да вы задолбали...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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