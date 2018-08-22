BBC - о ковровой форме "Ростова": огонь или отстой?

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FC Rostov are releasing a 'lucky' fourth shirt.



More: https://t.co/afxSFv4zbU pic.twitter.com/rZBRCYOIcg — BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2018

BBC обратил внимание на четвертую форму "Ростова", выпущенную в цвете ковра.Напомним, на матче 4-го тура чемпионата России с "Енисеем" на трибуне появился болельщик донского клуба с ковром. Ранее сообщалось, что более 500 человек сделали предзаказ данного комплекта."Огонь или отстой? "Ростов" выпустил "счастливый" четвертый комплект", - сообщается в Твиттере BBC."Огонь", - ответил "Ростов" в комментариях.