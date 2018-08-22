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"Локомотив" может приобрести полузащитника "Нанта"

Московский "Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику французского "Нанта" Абдулайе Туре, сообщает L'Equipe .

Как сообщает издание, "железнодорожники" готовы предложить за 24-летнего полузащитника 13 млн. евро.

Туре защищает цвета "Нантa" с самого начала карьеры. В этом сезоне он вышел на поле в двух матчах своего клуба в чемпионате Франции, в которых отметился одним удалением. "Нант" занимает последнюю строчку в турнирной таблице, не имея в активе ни одного очка.

В минувшем сезоне Туре провел 36 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Газета.ру
Теги: Локомотив Нанта
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