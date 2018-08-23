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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Роман Орещук: Маркизио в "Зените"? У них достаточно игроков на этой позиции
Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что полузащитник Клаудио Маркизио, ранее выступавший за "Ювентус", может перейти в "Зенит".
"На данный момент у "Зенита" есть Краневиттер, который может закрыть эту позицию. Смысл покупать еще одного игрока, имея в обойме другого? У "Зенита" достаточно игроков на этой позиции", - цитирует Орещука "Спорт день за днем".
"На данный момент у "Зенита" есть Краневиттер, который может закрыть эту позицию. Смысл покупать еще одного игрока, имея в обойме другого? У "Зенита" достаточно игроков на этой позиции", - цитирует Орещука "Спорт день за днем".
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