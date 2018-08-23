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Роман Орещук: Маркизио в "Зените"? У них достаточно игроков на этой позиции

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что полузащитник Клаудио Маркизио, ранее выступавший за "Ювентус", может перейти в "Зенит".

"На данный момент у "Зенита" есть Краневиттер, который может закрыть эту позицию. Смысл покупать еще одного игрока, имея в обойме другого? У "Зенита" достаточно игроков на этой позиции", - цитирует Орещука "Спорт день за днем".
Теги: Орещук Маркизио Зенит
Сегодня, 17:19
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№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: robinzen
Цитата: Manchester United
ну кто в здравом уме будет под закат карьеры мараться о зенит

а об тебя - даже комп марать не хочется...

а у тебя он есть? sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
ну кто в здравом уме будет под закат карьеры мараться о зенит

а об тебя - даже комп марать не хочется...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:51) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
ну кто в здравом уме будет под закат карьеры мараться о зенит?они с бульбашами то без тачдауна не могут справиться))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:33) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
у агента с головой беда. Кран и Маркизио игроки разного аплуа. и уровня


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: kirilloner (Сегодня, 17:30) #
  • +4
  •  (4)

Что он за агент, если ставит Маркизио в один ряд с Краневиттерем? Это тоже самое , что жопу с пальцем сравнить ))
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
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