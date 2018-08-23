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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: знаю, что в "Зенит" должен приехать один новый футболист
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что знает о планах "Зенита" пополнить свой состав как минимум одним новичком в ближайшее время.
В конце прошлой недели "Зенит" лишился полузащитника Кристиана Нобоа, который из-за травмы крестообразных связок колена будет вынужден пропустить не менее полугода.
"Не повезло парню. Я бы не сказал, что это дурацкая травма. Это перетруженная мышца. В современном футболе есть свои сложности. Переход с искусственного на естественный газон — это всегда сказывается. И потом, ему 33 года. Он очень старательно проводил последние матчи, он был лидером. Насколько серьезна потеря, проверим.
Сумеют ли найти [замену]? Неслучайно заявляют 25 игроков, но еще не все 25 у нас есть. Ждут, что кто-то приедет. Один должен приехать. Пока не знаю кто, но знаю, что должен один приехать", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Sport24
В конце прошлой недели "Зенит" лишился полузащитника Кристиана Нобоа, который из-за травмы крестообразных связок колена будет вынужден пропустить не менее полугода.
"Не повезло парню. Я бы не сказал, что это дурацкая травма. Это перетруженная мышца. В современном футболе есть свои сложности. Переход с искусственного на естественный газон — это всегда сказывается. И потом, ему 33 года. Он очень старательно проводил последние матчи, он был лидером. Насколько серьезна потеря, проверим.
Сумеют ли найти [замену]? Неслучайно заявляют 25 игроков, но еще не все 25 у нас есть. Ждут, что кто-то приедет. Один должен приехать. Пока не знаю кто, но знаю, что должен один приехать", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Sport24
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