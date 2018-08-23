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Геннадий Орлов: знаю, что в "Зенит" должен приехать один новый футболист

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что знает о планах "Зенита" пополнить свой состав как минимум одним новичком в ближайшее время.

В конце прошлой недели "Зенит" лишился полузащитника Кристиана Нобоа, который из-за травмы крестообразных связок колена будет вынужден пропустить не менее полугода.

"Не повезло парню. Я бы не сказал, что это дурацкая травма. Это перетруженная мышца. В современном футболе есть свои сложности. Переход с искусственного на естественный газон — это всегда сказывается. И потом, ему 33 года. Он очень старательно проводил последние матчи, он был лидером. Насколько серьезна потеря, проверим.

Сумеют ли найти [замену]? Неслучайно заявляют 25 игроков, но еще не все 25 у нас есть. Ждут, что кто-то приедет. Один должен приехать. Пока не знаю кто, но знаю, что должен один приехать", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".

Sport24
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 19:32
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:01) #
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Цитата: zen-it
Зобнин

обкурился бычками из бачка? smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Пашка Погреб что ли? Ваш кли smile ент....

Зобнин
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 19:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пашка Погреб что ли? Ваш кли smile ент....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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