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Александр Гришин рассказал об обмане, грязи и назначении тренеров в РФС

Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин рассказал о своём опыте работы с юношеской сборной России.

– Сколько раз за это время пожалели, что ушли из дубля ЦСКА?

– Честно говоря, до сих пор жалею. Но все мне твердили: "Еще год-два, и ты до конца будешь тренером дубля". Я подошел к Гинеру: "Могу попробовать себя в другой роли?" – "Да, иди. А я посмотрю, хорошо ли ты работаешь". Тут же предложение от Хабаровска.

– Единственное?

– Как узнали, что покидаю ЦСКА, возникло три варианта. Но два слетело, от Хабаровска сам отказался… Начинаешь думать: елки-палки, зачем я ушел?! Чтоб посмотреть, какой бардак по дисциплине в той же Юрмале? А ЦСКА – это золотая клетка. Все есть, четко определено. Нужна майка? Пожалуйста. Дважды просить не придется. Просто тренируй – остальное мы тебе обеспечим.

– В РФС вас обманули?

– Да, некрасиво поступили.

– Читатель ждет рассказа.

– Я шел тренировать сборную 2003 года рождения. Но в "Ахмат" позвали Галактионова, и мне в приказном порядке: принимай 1999-й. Я ж не могу ответить – не буду! Только уточнил: "Какие гарантии? Не я эту команду собирал. Вдруг не выйдем из группы?" – "Да все нормально, 2003-й обратно тебе отдадим". Но на "Европу" мы не попали, и в январе звонок: "Контракт с тобой разорвали". Такой удар!

– Кто звонил?

– Лексаков. Говорю: "Сказали бы в ноябре – я бы хоть команду подыскал!" В январе все уже укомплектованы, едут на сборы…

– Ничто не предвещало такого поворота?

– Абсолютно. Был уверен, что приму 2003 год и буду спокойно работать.

– Как полагаете, почему вас прокинули?

– Если копаться – там столько грязи, что даже рассказывать не хочется. Я оказался посторонним человеком в этой системе. Зато берут тренеров, которые нигде никогда не работали. Вот Кержакову отдали 2001 год. Сашка – хороший парень, без вопросов. Но никого не тренировал! По каким принципам идет игра? Чтоб попасть в сборную, я прошел путь в 12 лет. В школе ЦСКА мы дважды выигрывали чемпионат России. В дубле за семь лет лишь раз опустились ниже третьей строчки. А здесь уже через четыре месяца выставили за дверь. Назначили вместо меня человека, который даже не играл. Красиво это?

– Минько остался в ЦСКА?

– В школе с детьми работает. Ведет 2003 год. А я отправился в вольное плавание. В ЦСКА все устраивало, кроме одного: вот седьмой год мы с Минько тренируем. Седьмой год наверху. Игроков даем в основу – но ощущение, что топчемся на месте. Казалось, должны с Валерой поехать и тренировать взрослую команду. Хоть во вторую лигу. Теперь понимаю – поторопился с уходом.

– Могли бы превратиться в тихого Адамаса Голодца.

– А я бы сейчас согласился сидеть до конца жизни в дубле!

– Зачем?

– Для меня главное – семья. Ей комфортно жить здесь, в Москве. Отрывать ребенка от школы – стресс. Говорю своим: "Два месяца без меня выдержите? Потом в ФНЛ перерыв". Отвечают: "Два-то потерпим".

– Легендарный Владимир Пономарев негодовал в интервью: "Какая же стыдобища – Саша Гришин так работает, а получает в ЦСКА гроши".

– Из тренеров дубля я действительно получал меньше всех. Когда Влад Радимов узнал, какая у нас зарплата, сначала ржал: "Да хорош обманывать!" – "Никто тебя не обманывает. Что нам скрывать-то?" – "Ну вы и дураки…" В курсе же, что в дубле "Спартака" в два раза больше платят.

– А ваш оклад?

– 150 тысяч. Затем подняли до 170. К этому моменту мы сколько игроков уже отдали в первую команду! А у Минько зарплата была еще меньше. Я пошел просить, чтоб ему прибавили – так Валера потом сказал: "Больше не ходи. Не проси, не унижайся", – рассказал Гришин в интервью "СЭ".
Теги: Гришин ЦСКА РФС Юношеская сборная России
Сегодня, 10:50
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(1)
№5 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
dimon_1973,
Про обратно что не берут соплей нет. Просто сожалеет что сделал не правильный шаг. Тут как говорится не ошибается тот кто ни чего не делает. Я вот про другое про копейки в 170 рублей да уж наш футбол на другой орбите нежели вся страна.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:29) #
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online

А при Адамасе Голодце Динамо играло неярко,но очки набирало регулярно!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А я отправился в вольное плавание.

и почти тут же...
Для меня главное – семья. Ей комфортно жить здесь, в Москве. Отрывать ребенка от школы – стресс.


Когда отправлялся в "вольное плавание" о чем думал? Уж явно не о семье и детях.
Сам бросил стабильную работу в ЦСКА, а теперь сопли распустил, что обратно не берут.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Я ж не могу ответить – не буду! Только уточнил: "Какие гарантии?

Офигеть, колхоз, я бы уточнил вопрос компенсации. Это футбол, какие нахрен гарантии?!, что за клоун.
– Из тренеров дубля я действительно получал меньше всех. Когда Влад Радимов узнал, какая у нас зарплата, сначала ржал

Повёлся на троллинг Буланова? Ну и правильно, что его (Гришина) уволили, он же психологически неустойчив, даже по вью видно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:04) #
  • +6
  •  (8)
online

Учителя в школах тоже учат, не поквзывайте им последний абзац.((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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