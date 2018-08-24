Александр Гришин рассказал об обмане, грязи и назначении тренеров в РФС

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:27
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
10:23
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (8)
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (8)
10:03
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (2)
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (2)
09:47
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
09:34
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (4)
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (4)
09:24
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
08:56
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
08:44
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
08:33
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (19)
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (19)
08:18
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (4)
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (4)
Вчера, 23:40
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
Вчера, 23:30
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Вчера, 23:12
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
Вчера, 23:02
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (4)
Анатолий Бышовец: я не заметил отсутствия Нобоа, Эрнани хорошо вписался в эту модель "Зенита" (4)
Вчера, 22:52
АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы
АПОЭЛ победил "Астану" в Лиге Европы
Вчера, 22:42
Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах (1)
Михаил Шац: "Зенит" - команда, которая строится на наших глазах (1)
Вчера, 22:32
Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком" (12)
Михаил Боярский: Лига Европы - очень здорово, но меня интересует игра со "Спартаком" (12)
Вчера, 22:23
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (2)
Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео) (2)
Вчера, 22:05
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (19)
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео) (19)
Вчера, 21:48
Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео) (12)
Уле Гуннар Сульшер: кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения (видео) (12)
Вчера, 21:27
Сергей Семак: в "Зените" нет суперзвезд (11)
Сергей Семак: в "Зените" нет суперзвезд (11)
Вчера, 21:02
"Рейнджерс" - "Уфа": стали известны стартовые составы (2)
"Рейнджерс" - "Уфа": стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 20:55
"Зенит" одержал волевую победу над "Мольде" благодаря голам Дзюбы, Заболотного и Мевли (67)
"Зенит" одержал волевую победу над "Мольде" благодаря голам Дзюбы, Заболотного и Мевли (67)
Вчера, 20:50
Матч "Зенит" - "Мольде" посетили 40 677 зрителей (2)
Матч "Зенит" - "Мольде" посетили 40 677 зрителей (2)
Вчера, 20:14
"Анжи" запретили регистрировать новых футболистов
"Анжи" запретили регистрировать новых футболистов
Вчера, 20:13
Наталья Ищенко войдет в совет директоров "Балтики"
Наталья Ищенко войдет в совет директоров "Балтики"
Вчера, 20:04
Геннадий Орлов: смотрите, как судьи следят за Дзюбой. Судя по всему, им дана команда не ставить пенальти (7)
Геннадий Орлов: смотрите, как судьи следят за Дзюбой. Судя по всему, им дана команда не ставить пенальти (7)
Александр Гришин рассказал об обмане, грязи и назначении тренеров в РФС
Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин рассказал о своём опыте работы с юношеской сборной России.
– Сколько раз за это время пожалели, что ушли из дубля ЦСКА?
– Честно говоря, до сих пор жалею. Но все мне твердили: "Еще год-два, и ты до конца будешь тренером дубля". Я подошел к Гинеру: "Могу попробовать себя в другой роли?" – "Да, иди. А я посмотрю, хорошо ли ты работаешь". Тут же предложение от Хабаровска.
– Единственное?
– Как узнали, что покидаю ЦСКА, возникло три варианта. Но два слетело, от Хабаровска сам отказался… Начинаешь думать: елки-палки, зачем я ушел?! Чтоб посмотреть, какой бардак по дисциплине в той же Юрмале? А ЦСКА – это золотая клетка. Все есть, четко определено. Нужна майка? Пожалуйста. Дважды просить не придется. Просто тренируй – остальное мы тебе обеспечим.
– В РФС вас обманули?
– Да, некрасиво поступили.
– Читатель ждет рассказа.
– Я шел тренировать сборную 2003 года рождения. Но в "Ахмат" позвали Галактионова, и мне в приказном порядке: принимай 1999-й. Я ж не могу ответить – не буду! Только уточнил: "Какие гарантии? Не я эту команду собирал. Вдруг не выйдем из группы?" – "Да все нормально, 2003-й обратно тебе отдадим". Но на "Европу" мы не попали, и в январе звонок: "Контракт с тобой разорвали". Такой удар!
– Кто звонил?
– Лексаков. Говорю: "Сказали бы в ноябре – я бы хоть команду подыскал!" В январе все уже укомплектованы, едут на сборы…
– Ничто не предвещало такого поворота?
– Абсолютно. Был уверен, что приму 2003 год и буду спокойно работать.
– Как полагаете, почему вас прокинули?
– Если копаться – там столько грязи, что даже рассказывать не хочется. Я оказался посторонним человеком в этой системе. Зато берут тренеров, которые нигде никогда не работали. Вот Кержакову отдали 2001 год. Сашка – хороший парень, без вопросов. Но никого не тренировал! По каким принципам идет игра? Чтоб попасть в сборную, я прошел путь в 12 лет. В школе ЦСКА мы дважды выигрывали чемпионат России. В дубле за семь лет лишь раз опустились ниже третьей строчки. А здесь уже через четыре месяца выставили за дверь. Назначили вместо меня человека, который даже не играл. Красиво это?
– Минько остался в ЦСКА?
– В школе с детьми работает. Ведет 2003 год. А я отправился в вольное плавание. В ЦСКА все устраивало, кроме одного: вот седьмой год мы с Минько тренируем. Седьмой год наверху. Игроков даем в основу – но ощущение, что топчемся на месте. Казалось, должны с Валерой поехать и тренировать взрослую команду. Хоть во вторую лигу. Теперь понимаю – поторопился с уходом.
– Могли бы превратиться в тихого Адамаса Голодца.
– А я бы сейчас согласился сидеть до конца жизни в дубле!
– Зачем?
– Для меня главное – семья. Ей комфортно жить здесь, в Москве. Отрывать ребенка от школы – стресс. Говорю своим: "Два месяца без меня выдержите? Потом в ФНЛ перерыв". Отвечают: "Два-то потерпим".
– Легендарный Владимир Пономарев негодовал в интервью: "Какая же стыдобища – Саша Гришин так работает, а получает в ЦСКА гроши".
– Из тренеров дубля я действительно получал меньше всех. Когда Влад Радимов узнал, какая у нас зарплата, сначала ржал: "Да хорош обманывать!" – "Никто тебя не обманывает. Что нам скрывать-то?" – "Ну вы и дураки…" В курсе же, что в дубле "Спартака" в два раза больше платят.
– А ваш оклад?
– 150 тысяч. Затем подняли до 170. К этому моменту мы сколько игроков уже отдали в первую команду! А у Минько зарплата была еще меньше. Я пошел просить, чтоб ему прибавили – так Валера потом сказал: "Больше не ходи. Не проси, не унижайся", – рассказал Гришин в интервью "СЭ".
– Сколько раз за это время пожалели, что ушли из дубля ЦСКА?
– Честно говоря, до сих пор жалею. Но все мне твердили: "Еще год-два, и ты до конца будешь тренером дубля". Я подошел к Гинеру: "Могу попробовать себя в другой роли?" – "Да, иди. А я посмотрю, хорошо ли ты работаешь". Тут же предложение от Хабаровска.
– Единственное?
– Как узнали, что покидаю ЦСКА, возникло три варианта. Но два слетело, от Хабаровска сам отказался… Начинаешь думать: елки-палки, зачем я ушел?! Чтоб посмотреть, какой бардак по дисциплине в той же Юрмале? А ЦСКА – это золотая клетка. Все есть, четко определено. Нужна майка? Пожалуйста. Дважды просить не придется. Просто тренируй – остальное мы тебе обеспечим.
– В РФС вас обманули?
– Да, некрасиво поступили.
– Читатель ждет рассказа.
– Я шел тренировать сборную 2003 года рождения. Но в "Ахмат" позвали Галактионова, и мне в приказном порядке: принимай 1999-й. Я ж не могу ответить – не буду! Только уточнил: "Какие гарантии? Не я эту команду собирал. Вдруг не выйдем из группы?" – "Да все нормально, 2003-й обратно тебе отдадим". Но на "Европу" мы не попали, и в январе звонок: "Контракт с тобой разорвали". Такой удар!
– Кто звонил?
– Лексаков. Говорю: "Сказали бы в ноябре – я бы хоть команду подыскал!" В январе все уже укомплектованы, едут на сборы…
– Ничто не предвещало такого поворота?
– Абсолютно. Был уверен, что приму 2003 год и буду спокойно работать.
– Как полагаете, почему вас прокинули?
– Если копаться – там столько грязи, что даже рассказывать не хочется. Я оказался посторонним человеком в этой системе. Зато берут тренеров, которые нигде никогда не работали. Вот Кержакову отдали 2001 год. Сашка – хороший парень, без вопросов. Но никого не тренировал! По каким принципам идет игра? Чтоб попасть в сборную, я прошел путь в 12 лет. В школе ЦСКА мы дважды выигрывали чемпионат России. В дубле за семь лет лишь раз опустились ниже третьей строчки. А здесь уже через четыре месяца выставили за дверь. Назначили вместо меня человека, который даже не играл. Красиво это?
– Минько остался в ЦСКА?
– В школе с детьми работает. Ведет 2003 год. А я отправился в вольное плавание. В ЦСКА все устраивало, кроме одного: вот седьмой год мы с Минько тренируем. Седьмой год наверху. Игроков даем в основу – но ощущение, что топчемся на месте. Казалось, должны с Валерой поехать и тренировать взрослую команду. Хоть во вторую лигу. Теперь понимаю – поторопился с уходом.
– Могли бы превратиться в тихого Адамаса Голодца.
– А я бы сейчас согласился сидеть до конца жизни в дубле!
– Зачем?
– Для меня главное – семья. Ей комфортно жить здесь, в Москве. Отрывать ребенка от школы – стресс. Говорю своим: "Два месяца без меня выдержите? Потом в ФНЛ перерыв". Отвечают: "Два-то потерпим".
– Легендарный Владимир Пономарев негодовал в интервью: "Какая же стыдобища – Саша Гришин так работает, а получает в ЦСКА гроши".
– Из тренеров дубля я действительно получал меньше всех. Когда Влад Радимов узнал, какая у нас зарплата, сначала ржал: "Да хорош обманывать!" – "Никто тебя не обманывает. Что нам скрывать-то?" – "Ну вы и дураки…" В курсе же, что в дубле "Спартака" в два раза больше платят.
– А ваш оклад?
– 150 тысяч. Затем подняли до 170. К этому моменту мы сколько игроков уже отдали в первую команду! А у Минько зарплата была еще меньше. Я пошел просить, чтоб ему прибавили – так Валера потом сказал: "Больше не ходи. Не проси, не унижайся", – рассказал Гришин в интервью "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.