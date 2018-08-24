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"Анжи" запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед Скрипченко

В пятницу, 24 августа , в Доме футбола состоялись заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено решение удовлетворить иск бывшего тренера "Анжи" Вадима Скрипченко к клубу.

Тренер требует в полном объёме взыскать задолженность по трудовому договору с февраля 2018 года по май 2018 года. Палата постановила выплатить Скрипченко проценты за задержку выплаты заработной платы и запретила "Анжи" регистрировать новых футболистов, сообщает сайт РФС.
Теги: Анжи Скрипченко
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