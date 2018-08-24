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Андрей Чернышов: "Спартаку" будет сложно обыграть "Черноморец"

Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между новороссийским "Черноморцем" и "Спартаком".

"В Кубке всегда есть место сюрпризам. Команды из низших лиг часто побеждают более классные команды. Прошлый розыгрыш это хорошо показал, многие фавориты рано вылетели из Кубка, финал был неожиданным.

"Черноморе" выйдет на игру с невероятным настроем, поддержка болельщиков будет очень хорошей. "Спартаку" будет очень сложно обыграть хозяев. "Спартак" должен выложиться по полной, чтобы пройти "Черноморец", - цитирует Чернышова Sport24.
Теги: Чернышов Спартак Черноморец
Сегодня, 17:12
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№3 Написал: Parshin (Сегодня, 17:22) #
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Я думаю "Спартак" и не собирается этого делать - он ему нужен этот Кубок - второй состав пошлет, наверняка ? Да и уже побаивается моряков...
Тем более, что морячки-черноморцы, надев тельняшки, конечно же, будут готовы сражаться со Спартаком по полной - до рукопашной, до Победы! (Не дадут водрузить спартаковское знамя над Новороссийским стадионом - Новороссийск не сдается!)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Было бы сложно, если Спартак тренировал Чернышов...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Серьезно?)
ИМХО: если Спартак захочет то вынесет Черноморец вперед ногами. А вот если нет надобности...но это уже совсем другая история.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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