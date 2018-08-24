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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Чернышов: "Спартаку" будет сложно обыграть "Черноморец"
Бывший главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между новороссийским "Черноморцем" и "Спартаком".
"В Кубке всегда есть место сюрпризам. Команды из низших лиг часто побеждают более классные команды. Прошлый розыгрыш это хорошо показал, многие фавориты рано вылетели из Кубка, финал был неожиданным.
"Черноморе" выйдет на игру с невероятным настроем, поддержка болельщиков будет очень хорошей. "Спартаку" будет очень сложно обыграть хозяев. "Спартак" должен выложиться по полной, чтобы пройти "Черноморец", - цитирует Чернышова Sport24.
"В Кубке всегда есть место сюрпризам. Команды из низших лиг часто побеждают более классные команды. Прошлый розыгрыш это хорошо показал, многие фавориты рано вылетели из Кубка, финал был неожиданным.
"Черноморе" выйдет на игру с невероятным настроем, поддержка болельщиков будет очень хорошей. "Спартаку" будет очень сложно обыграть хозяев. "Спартак" должен выложиться по полной, чтобы пройти "Черноморец", - цитирует Чернышова Sport24.
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