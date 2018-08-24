Валерий Карпин: была мужская хорошая игра

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о матче с "Арсеналом" (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России."Борьба тоже часть футбола, без нее борьбы и футбола не будет. Каких-то красивых комбинаций, держаний мяча, как вам нравится, может быть, этого не было, но была мужская хорошая игра", - сказал Карпин.