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Валерий Карпин: была мужская хорошая игра

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о матче с "Арсеналом" (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России.

"Борьба тоже часть футбола, без нее борьбы и футбола не будет. Каких-то красивых комбинаций, держаний мяча, как вам нравится, может быть, этого не было, но была мужская хорошая игра", - сказал Карпин.
Теги: Карпин Ростов Арсенал Тула
Сегодня, 22:01
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