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Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему

Перед матчем с "Динамо" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы о попавшем под огонь критики полузащитнике Фернандо.

– Фернандо в последнее время постоянно подвергается критике. На ваш взгляд, она обоснована?

– Это часть футбола. В футболе всегда будут критиковать, даже после побед. Естественно, если ты проигрываешь или играешь не очень хорошо, критики становится еще больше. Повторяю в очередной раз: выходить на поле и играть гораздо сложнее, чем сидеть и осуждать. Каждый имеет право на свое мнение, но я оцениваю многие моменты по-другому.

– Болельщики переживают: почему бразилец два матча подряд после замен сразу уходит в раздевалку, не пожимая вам руку?

– В этом нет ничего особенного. Мы выясняли этот момент, каждый футболист реагирует по-своему, все нормально, – цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Фернандо Спартак
Сегодня, 08:13
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(2)
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 10:04) #
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online

Цитата: yuri
Иначе вынесут его ) Всё это лицемерие и не более того.

логика бомжа
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 10:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так!!! Клоунов прошу покинуть... помещение!!! Задача болельщиков - "болеть", тренера - тренировать, а всех остальных- идти в ... близлежащий, уже, хаб...
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:55) #
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online

laughing

Массимо Каррера: Глушаков плюнул мне в лицо после замены? Да все нормально.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
МАССИМО КАРРЕРА:игроки меня посылают накуй? Да нормально всё...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:42) #
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  •  (5)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Вот умеет этот тренер не выносить сор из избы. Учиться надо многим.

Иначе вынесут его ) Всё это лицемерие и не более того.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:26) #
  • +2
  •  (4)

Вот умеет этот тренер не выносить сор из избы. Учиться надо многим.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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