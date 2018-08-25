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Молодёжки "Рубина" и ЦСКА голов не забили, "Локомотив" победил "Анжи"

В Казани и Москве состоялись матчи 5-го тура молодёжного первенства. "Рубин" и ЦСКА голов не забили, а "Локомотив" во втором тайме сумел дважды поразить ворота "Анжи".

Молодежное первенство

5 тур

"Рубин" – ЦСКА 0:0



Молодежное первенство

5 тур

"Локомотив" – "Анжи" 2:0

Голы: Миронов, 67, Климов, 90+3 (пен.)
Теги: Рубин ЦСКА Локомотив Анжи
Сегодня, 13:22
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