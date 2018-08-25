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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ефремов и Ахметов - в стартовом составе ЦСКА. Коновалов будет защищать ворота "Рубина"
Стали известны составы "Рубина" и ЦСКА на матч 5-го тура чемпионата России.
В отсутствие травмированного Сослана Джанаева место в воротах казанской команды займёт 24-летний дебютант Иван Коновалов. В стартовом составе выйдет и его однофамилец Игорь.
"Рубин": Иван Коновалов - Устинов, Сорокин, Навас, Чико Флорес, Кудряшов - Камболов, Могилевец, Коновалов - Полоз, Азмун.
Запасные: Акмурзин, Гранат, Уремович, Подберёзкин, Шекари, Бухаров, Голдобин.
Судя по картинке, выложенной официальным твиттером ЦСКА, позицию левого защитника закроет Дмитрий Ефремов. Впервые в стартовом составе ЦСКА выйдет бывший футболист и сотрудник отдела кадров "Рубина" Ильзат Ахметов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Ахметов, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Бистрович, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин.
В отсутствие травмированного Сослана Джанаева место в воротах казанской команды займёт 24-летний дебютант Иван Коновалов. В стартовом составе выйдет и его однофамилец Игорь.
"Рубин": Иван Коновалов - Устинов, Сорокин, Навас, Чико Флорес, Кудряшов - Камболов, Могилевец, Коновалов - Полоз, Азмун.
Запасные: Акмурзин, Гранат, Уремович, Подберёзкин, Шекари, Бухаров, Голдобин.
Судя по картинке, выложенной официальным твиттером ЦСКА, позицию левого защитника закроет Дмитрий Ефремов. Впервые в стартовом составе ЦСКА выйдет бывший футболист и сотрудник отдела кадров "Рубина" Ильзат Ахметов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Ахметов, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Бистрович, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин.
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