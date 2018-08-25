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Ефремов и Ахметов - в стартовом составе ЦСКА. Коновалов будет защищать ворота "Рубина"

Стали известны составы "Рубина" и ЦСКА на матч 5-го тура чемпионата России.

В отсутствие травмированного Сослана Джанаева место в воротах казанской команды займёт 24-летний дебютант Иван Коновалов. В стартовом составе выйдет и его однофамилец Игорь.

"Рубин": Иван Коновалов - Устинов, Сорокин, Навас, Чико Флорес, Кудряшов - Камболов, Могилевец, Коновалов - Полоз, Азмун.

Запасные: Акмурзин, Гранат, Уремович, Подберёзкин, Шекари, Бухаров, Голдобин.

Судя по картинке, выложенной официальным твиттером ЦСКА, позицию левого защитника закроет Дмитрий Ефремов. Впервые в стартовом составе ЦСКА выйдет бывший футболист и сотрудник отдела кадров "Рубина" Ильзат Ахметов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Ахметов, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Бистрович, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин.

Теги: ЦСКА Рубин
Сегодня, 15:14
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№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
А где Бистрович?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Коля Варкутов (Сегодня, 15:54) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал----- https://piar.life/blog
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
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