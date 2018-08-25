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"Рубин" установил личный рекорд по посещаемости

Казанский "Рубин" установил рекорд посещаемости в нынешнем сезоне.

На матче "Рубин" - ЦСКА на "Казань-Арене" присутствуют 26561 зрителей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 18:18
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
казанцам вааще футбол не нужен....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
погодите.когда приедет Спартак,рекорд будет побит.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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