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Владимир Рыков: мне кажется, Егоров хорошо с судьями работает

Защитник "Динамо" Владимир Рыков поделился впечатлениями от матча 5-го тура Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:2).

Бело-голубые пропустили в стартовом отрезке два гола, в том числе с пенальти. Отыграть один мяч динамовцам удалось благодаря Рыкову, который забил гол со своей половины поля. По словам Рыкова, к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову претензий быть не может.

"Начали матч с ошибками, пропустили два гола. Во втором тайме стали играть получше, забили. Могли отыграться, но не получилось.

Пенальти? Ну это ошибка игрока, что тут обсуждать. Мы его поддержали. К судье претензий нет. Вообще, мне кажется, Егоров хорошо с судьями работает. Сегодня судейство было в порядке.

Что касается гола, увидел, что вратарь вышел из ворот, и пробил. Не в первый раз такое уже. И с Тулой вот момент был", - цитирует Рыкова Sport24.
Теги: Рыков Егоров Динамо Спартак
Сегодня, 22:25
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:42) #
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Егоров и со Спартаком хорошо работает
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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