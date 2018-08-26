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Курбан Бердыев: результат матча с ЦСКА закономерен

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничью с московским ЦСКА (1:1).

"Два разных тайма. Во втором тайме ребята хотели сохранить счет, неоправданно опускались. В целом, думаю, результат закономерен – могли пропустить, могли и забить. У нас новые игроки в центральной зоне, требуется время.

Игра Ивана Коновалова в воротах? В целом неплохо отстоял. Есть какое-то удовлетворение от его игры.

Цаллагов и Байрамян? Они травмированы. Надеемся, Цаллагов к следующей игре подойдет, хотя это вопрос. Байрамян в любом случае пропускает игру с "Ростовом", - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.
Теги: Бердыев Рубин ЦСКА
Сегодня, 11:03
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