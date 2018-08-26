Олег Фоменко: возможности победить "Оренбург" у нас сегодня не было

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о ничейном матче против "Оренбурга" (1:1) в пятом туре чемпионата России."Исходя из нашей игры, возможности победить у нас сегодня не было. Довольны, что дожали соперника и сравняли счет. Сегодня мы приобрели очко. Мало что получалось. Будем разбираться, почему была такая неудачная игра. Дали много пространства "Оренбургу", чем они воспользовались", - сказал Фоменко.