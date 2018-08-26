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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Фоменко: возможности победить "Оренбург" у нас сегодня не было
Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о ничейном матче против "Оренбурга" (1:1) в пятом туре чемпионата России.
"Исходя из нашей игры, возможности победить у нас сегодня не было. Довольны, что дожали соперника и сравняли счет. Сегодня мы приобрели очко. Мало что получалось. Будем разбираться, почему была такая неудачная игра. Дали много пространства "Оренбургу", чем они воспользовались", - сказал Фоменко.
"Исходя из нашей игры, возможности победить у нас сегодня не было. Довольны, что дожали соперника и сравняли счет. Сегодня мы приобрели очко. Мало что получалось. Будем разбираться, почему была такая неудачная игра. Дали много пространства "Оренбургу", чем они воспользовались", - сказал Фоменко.
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