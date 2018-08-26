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Стал известен состав "Анжи" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Анжи" на матч 5-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Анжи": Дюпин - Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гапон - Чайковский, Кулик, Рабиу, Гиголаев - Маркелов.

Запасные - Будаков, Сугробов, Удалый, Калошин, Ондуа, Глебов, Ахъядов, Мохаммад, Агаларов.
Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 18:31
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