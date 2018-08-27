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Идову: скорость Мусы - это нечто

Защитник "Локомотива" Брайн Идову в интервью клубной пресс-службе рассказал, против каких соперников в премьер-лиге ему было играть особенно тяжело:

- В России выделяется Дзюба – любит побороться. При его росте у него хорошая техника. В контактной борьбе с Артемом очень непросто. Он легко может развернуться вместе с тобой на плечах.

Еще тяжело играть против Кокорина и Смолова. Хорошо, что Федя теперь у нас. Мы, защитники, не любим, когда нападающий открывается за спину. Смолов так и играет. Легко, когда нападающему дают мяч в недодачу. Ты спокойно ждешь, выбегаешь из-за спины и перехватываешь. А когда нападающий постоянно открывается за спину, постоянно нагнетает, ты все время думаешь: будет вне игры, не будет. Все время перестраховываешься. Еще выделю Ахмеда Мусу – его скорость это нечто. Убегает, как на мотоцикле едет, - приводит слова игрока официальный сайт московского "Локомотива".

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Теги: Локомотив Идову Муса Смолов
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