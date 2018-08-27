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ЦСКА исполнилось 107 лет

Старейшему футбольному клубу Москвы сегодня исполняется 107 лет - об этом "армейцы" напоминают на официальном сайте. 27 августа 1911 года первый матч провела футбольная команда ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), которая положила начало истории "армейцев" в футболе.

Красно-синие 13 раз выиграли чемпионат СССР/России, 12 раз завоевали национальный Кубок, 7 раз стали обладателями Суперкубка страны, а также первыми в российской истории выиграли европейский турнир - Кубок УЕФА.

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Минус Бийол. ЦСКА продолжает терять футболистов
Теги: ЦСКА Гинер
Сегодня, 10:18
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(1)
№7 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 10:42) #
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Цитата: пончевед
а Федеральному автономному учреждению Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» 95 лет.вот как бывает в жизни.

ЦСКА не только футбол, но и все остальные виды спорта. Кто ж виноват, что лыжники в футбол начали играть раньше всех?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: пончевед (Сегодня, 10:40) #
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online

а Федеральному автономному учреждению Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» 95 лет.вот как бывает в жизни.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
я стал болеть за Спартак в 1989 году,тоже в матче против Динамо Киев,мне было всего 7 лет,но запомнилось на всю жизнь,чемпионат СССР!

я наверное пораньше, но точно не помню, малой был. кажется Романцев капитанил
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 10:36) #
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online

Цитата: MAG554
Цитата: Eugene24
начали переживать после того как ЦСКА закончил матч в финале УЕФА

ну а как по другому? каждый имеет свое начало. у меня противостояние деду было. Он за Динамо Киев болел, а я в против. так и пошло.))

я стал болеть за Спартак в 1989 году,тоже в матче против Динамо Киев,мне было всего 7 лет,но запомнилось на всю жизнь,чемпионат СССР!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
начали переживать после того как ЦСКА закончил матч в финале УЕФА

ну а как по другому? каждый имеет свое начало. у меня противостояние деду было. Он за Динамо Киев болел, а я в против. так и пошло.))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот то что напомнить, это да. Половина местных и знать не знает об этой дате, так как начали переживать после того как ЦСКА закончил матч в финале УЕФА и то после того как окончательно убедились что матч закончен и уже ничего не страшно)
А вменяемых болельщиков с праздником!


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С Днем Рождения!)
Правда эффектнее было бы выложить к цифрам игроков не нынешнего состава, а все таки разных эпох
Но это сугубо мое мнение


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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