ЦСКА исполнилось 107 лет

Старейшему футбольному клубу Москвы сегодня исполняется 107 лет - об этом "армейцы" напоминают на официальном сайте. 27 августа 1911 года первый матч провела футбольная команда ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), которая положила начало истории "армейцев" в футболе.Красно-синие 13 раз выиграли чемпионат СССР/России, 12 раз завоевали национальный Кубок, 7 раз стали обладателями Суперкубка страны, а также первыми в российской истории выиграли европейский турнир - Кубок УЕФА.