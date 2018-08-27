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Вячеслав Колосков: Смолов был и остается нашим лучшим нападающим

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невызов голкипера Игоря Акинфеева и форварда Федора Смолова в сборную России.

"Только идиот может подумать, что Акинфеев не показал игру достойную сборной. Он был, есть и, наверное, еще значительное время будет номером один. Это у Черчесова надо спросить – почему он его не вызвал, может, дал отдохнуть. Смолов? Этого я тоже не знаю, на эти вопросы никто кроме Черчесова ответить не сможет. То, что Смолова нет – плохо. С моей точки зрения, не приглашать его было неправильно, кого-то просматривать – абсолютно бессмысленно, Федор был и остается нашим лучшим нападающим", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колосков Смолов
Сегодня, 16:17
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№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Был и пока ещё остаётся лучшим нападающим Саша Кержаков,а из действующих Артем Дзюба,на подходе Саша Кокорин...
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 16:37) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
...а Рукожоп - типа вратарем. Тоже "у-лю-лючшим", да. А улюлючшим тренером, поди, жирный Пельмень


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Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:30) #
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  •  (3)
online

Акинфееву нужно заканчивать выступления в Сборной - его время в Сборной прошло (уходить нужно вовремя)
А "лучший" Ф.Смолов. пусть сначала реабилитируется своей ЛУЧШЕЙ и КРУТОЙ игрой в Чемпионате России и Лиге чемпионов. Пока "лучшей" игры его совершенно не видно... Вот как забьет 10 голов, то можно подумать о его возвращении в Сборную
С.С.Черчесов совершенно ПРАВ, что не пригласил Ф.Смолова в Сборную!!! Поддерживаем Главного тренера на все 100 процентов!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это надо было на чемпионате мира показывать,там наблюдалось совсем иное....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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