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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В продажу поступили билеты на матч Турция - Россия
Матч "Енисей" - "Урал" пройдет в Красноярске
Реставрация стадиона в Красноярске подходит к концу, сообщает портал sibnovosti.ru. За два месяца на объекте был проведен комплекс работ для того, чтобы подготовить арену к матчам премьер-лиги, - усилен фундамент конструкций, отделаны внутренние помещения, был проведен ремонт матч освещения.
"По контракту реставрацию стадиона планировалось завершить 31 октября 2018 года, но сроки выполнения работ были сокращены на два месяца для максимально скорого проведения матчей футбольного клуба "Енисей" с командами Премьер-лиги в Красноярске. В течение всего летнего сезона осуществлялся соответствующий уход за газоном, а также устанавливались новые кресла для зрителей", – сообщили в министерстве спорта.
Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15 тысяч мест. Центральному стадиону будет присвоена 1 категория, в соответствии с которой футбольная арена будет соответствовать всем требованиям. 23 сентября на обновленном стадионе "Енисей" сможет провести свой первый настоящий домашний матч и сыграть с "Уралом" в Красноярске.
Напомним, что до этого свои домашние матчи "Енисей" проводил на стадионе "Геолог" в Тюмени.
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"По контракту реставрацию стадиона планировалось завершить 31 октября 2018 года, но сроки выполнения работ были сокращены на два месяца для максимально скорого проведения матчей футбольного клуба "Енисей" с командами Премьер-лиги в Красноярске. В течение всего летнего сезона осуществлялся соответствующий уход за газоном, а также устанавливались новые кресла для зрителей", – сообщили в министерстве спорта.
Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15 тысяч мест. Центральному стадиону будет присвоена 1 категория, в соответствии с которой футбольная арена будет соответствовать всем требованиям. 23 сентября на обновленном стадионе "Енисей" сможет провести свой первый настоящий домашний матч и сыграть с "Уралом" в Красноярске.
Напомним, что до этого свои домашние матчи "Енисей" проводил на стадионе "Геолог" в Тюмени.
"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)
Дмитрий Аленичев: прошу не задавать ни одного вопроса по судейству
Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы
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