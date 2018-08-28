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Лука Джорджевич: лучше играть в аренде, чем сидеть в запасе

Арендованный у "Зенита" нападающий Лука Джорджевич сказал, что лучше выступать в аренде, чем не играть и просто ждать своего шанса:

- "Зенит" возглавил Сергей Семак. Я его хорошо знаю. В 2012 году, когда в Питер меня пригласил Лучано Спаллетти, мы вместе играли. Я испытывал большой энтузиазм, хотел показать себя и стать игроком основного состава. Верил, что после многочисленных аренд смогу закрепиться в "Зените". Однако в итоге снова пришлось уйти. Это футбол. Не надо думать о плохом, это только мешает.

Можно ли расти в арендах? Можно. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут. В Питер я приехал 17-летним пареньком и многому там научился. А проявить себя можно и в другом клубе, - приводит слова футболиста пресс-служба "Арсенала".
Теги: Арсенал Тула Зенит Семак Джорджевич
Сегодня, 11:26
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