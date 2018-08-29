ЦСКА показал, как Алан Дзагоев стал голосом навигатора (видео)

? «Раз, два, три... поехали!»



Уже доступны обновления Яндекс.Навигатора и Яндекс.Транспорта с голосом полузащитника #ЦСКА и @TeamRussia Алана Дзагоева!



Скачивайте и катайтесь по дорогам в компании Алана ? pic.twitter.com/Qo9pdYW7Bu