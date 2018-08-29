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ЦСКА показал, как Алан Дзагоев стал голосом навигатора (видео)

Официальный твиттер ЦСКА опубликовал ролик о том, как полузащитник команды Алан Дзагоев стал официальным голосом сервиса для автомобилистов "Яндекс.Навигатор".


Еще в начале августа любители футбола получили возможность установить озвучку навигатора от партнера Дзагоева по сборной России Артема Дзюбы.
Теги: Дзагоев ЦСКА Дзюба
Сегодня, 12:15
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