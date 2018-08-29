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«Спартак» никогда не проигрывал, «Зенит» скандалил из-за Кержакова. О судье, который заменит Вилкова на матче лидеров
Если бы Михаил Вилков не напортачил в Тюмени, очередную встречу «Зенита» и «Спартака» в Петербурге судил бы он – арбитр, при котором красно-белые трижды получили в Петербурге по 5 мячей (правда, не из-за судьи), с шикарной статистикой матчей «Зенита» и ужасной – игр «Спартака». Rusfootball.info изучает показатели его сменщика.
Владимир Москалёв – один из молодых арбитров премьер-лиги: на следующий день после своего самого большого и важного матча в карьере воронежскому судье исполнится только 32 года.
Дебютировал в высшем дивизионе Москалёв ещё в 2014-м, незадолго до 28-летия, и сразу предъявил игроками «Мордовии» и «Торпедо» 9 жёлтых карточек и одну красную, но затем остепенился и держался около стандартной отметки в 3 карточки за матч.
Уже в третьем своём матче на высшем уровне Москалёв пересёкся с такими звёздами, как Аршавин и Халк. «Зенит» приехал в Каспийск к вылетевшему «Анжи» играть 1/16 финала Кубка России. Арбитр ограничился 3 карточками, две из которых были показаны за неспортивное поведение. В том же сезоне Владимир судил запоминающуюся встречу с «Уфой», формально гостевую для питерцев, но прошедшую по соглашению клубов на «Петровском» и завершившуюся вничью. 5 жёлтых карточек, 1:1.
В начале сезона 2015/16 Москалёв снова столкнулся с «Уфой»: он судил дебютную встречу Дмитрия Аленичева в «Спартаке», завершившуюся со счётом 2:2 с удалением Фримпонга за неприличный жест в адрес фанатов, которые, по мнению игрока, ухали ему. «Спартак» провёл в большинстве больше часа, но единственный раз не смог победить при судействе Москалёва.
В том сезоне Владимир часто получал назначения на матчи «Зенита», причём всякий раз показывал больше карточек команде Андре Виллаш-Боаша. Среди 4 встреч с участием «Зенита» в том сезоне была и очередная встреча с «Анжи». Тогда питерцы победили 5:1.
Именно с этим противостоянием связан пока самый громкий скандал в карьере Москалёва. В сезоне 2016/17 у арбитра с «Зенитом» вообще не складывалось. Закончив прошлый сезон скандалом в матче ЦСКА – «Терек» (Слуцкий не знал, как костерить арбитра), Москалёв начал новый с другой резонансной работы. «Ростов» вёл в счёте 2:0, но после этого пропустил 3 мяча и проиграл. Первый – с пенальти, назначенного за то, что Навас положил Кокорину руку на спину.
После этого Москалёв не работал в премьер-лиге 2 месяца. А вскоре был назначен на свою любимую пару «Анжи» – «Зенит». И тут скандал устроили уже сине-бело-голубые, проигравшие 0:4. 3 из этих мячей «Зенит» пропустил после удаления Михаила Кержакова, которое признали ошибочным. Рефери сначала показал вратарю жёлтую карточку, а потом с подсказки помощника – красную за фол последней надежды. При том, что фола не было вообще, Будковский симулировал. В концовке Москалёв ещё и вручил по красной Жулиано с Гаджибековым за стычку, при этом показал по 4 жёлтых карточки командам. Владимир получил двойку и не судил месяц. Да и вообще в сезоне 2016/17 больше не назначался на матчи грандов.
К «Зениту» и «Спартаку» Москалёва снова подпустили только весной этого года: он отработал кубковый матч красно-белых в Самаре, который в феврале перенёс из-за низкой температуры. А в концовке чемпионата отметился удалением в жарком матче «Зенита» с «Арсеналом» (3:3), но удалять игрока туляков Горбатенко должен был ещё раньше.
В текущем сезоне Москалёв уже успел поработать на матчах лидеров: «Зенит» при нём обыграл «Енисей», а «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Обошлось без скандалов, разве что Андрей Ещенко в эмоциональном флэш-интервью обвинил судью в том, что он много свистит и не даёт играть.
Претензий со стороны других команд к Москалёву, как и другим арбитрам, накопилось достаточно. В конце 2014-го Славолюб Муслин сказал, что рефери не соответствует уровню премьер-лиги. Весной 2016-го, как уже отмечалось, Москалёв вызвал гнев Леонида Слуцкого – дело завершилось странным удалением игрока «Терека» Уилкшира, который скорее вообще не нарушал правил. При этом Евгений Гинер всё равно разнёс арбитра, заявив, что отец тогдашнего руководителя судейского корпуса Валентин Козьмич Иванов «в гробу переворачивается, глядя на происходящее».
Занятно, что в начале 2017 года Москалёв был вынужден пересдавать вместе с лайнсменом Андреем Глотом экзамен по правилам игры и только после пересдачи был допущен к судейству снова.
В нынешнем сезоне Владимир допустил ошибку в матче «Динамо» – «Уфа», не удалив Кротова за удар соперника, но к большому скандалу это не привело. Рефери пропустил 1 тур и получил предпочтение перед двумя другими арбитрами – Галимовым и Мешковым. У Егорова в этом плане есть дефицит: многие судьи московские, потому выбор арбитра на матч «Зенит» – «Спартак» очень ограничен.
В отличие от самоустранившегося Вилкова, назначению Москалёва точно не должны противиться болельщики «Спартака». Скандалов с участием красно-белых у судьи не было, при нём команда одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.
Москалёв на матчах «Спартака»: 5 побед, 2 ничьи, 0 поражения, разница мячей 11-3, карточки 15 – 11 (1 удаление у соперников), пенальти 0-0
У «Зенита» статистика при Москалёве не такая хорошая, но и не вопиющая. Питерцы помнят удаление Кержакова в Касписйке, но также не должны забывать про благоприятную работу в матче с «Ростовом».
Москалёв на матчах «Зенита»: 6 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 21-17, карточки 26 (3 удаления «Зенита») – 25 (2 удаления соперников), пенальти 1-0
Любопытно, что Москалёв чаще выдавал карточки именно игрокам «Спартака» и «Зенита», хотя обычно соперники послабее больше фолят против них. Также по статистике можно проследить нежелание арбитра ставить в матчах этих команд 11-метровые: всего 1 на 18 встреч.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: NewsTeam, ФК «Локомотив»
Владимир Москалёв – один из молодых арбитров премьер-лиги: на следующий день после своего самого большого и важного матча в карьере воронежскому судье исполнится только 32 года.
Дебютировал в высшем дивизионе Москалёв ещё в 2014-м, незадолго до 28-летия, и сразу предъявил игроками «Мордовии» и «Торпедо» 9 жёлтых карточек и одну красную, но затем остепенился и держался около стандартной отметки в 3 карточки за матч.
Уже в третьем своём матче на высшем уровне Москалёв пересёкся с такими звёздами, как Аршавин и Халк. «Зенит» приехал в Каспийск к вылетевшему «Анжи» играть 1/16 финала Кубка России. Арбитр ограничился 3 карточками, две из которых были показаны за неспортивное поведение. В том же сезоне Владимир судил запоминающуюся встречу с «Уфой», формально гостевую для питерцев, но прошедшую по соглашению клубов на «Петровском» и завершившуюся вничью. 5 жёлтых карточек, 1:1.
В начале сезона 2015/16 Москалёв снова столкнулся с «Уфой»: он судил дебютную встречу Дмитрия Аленичева в «Спартаке», завершившуюся со счётом 2:2 с удалением Фримпонга за неприличный жест в адрес фанатов, которые, по мнению игрока, ухали ему. «Спартак» провёл в большинстве больше часа, но единственный раз не смог победить при судействе Москалёва.
В том сезоне Владимир часто получал назначения на матчи «Зенита», причём всякий раз показывал больше карточек команде Андре Виллаш-Боаша. Среди 4 встреч с участием «Зенита» в том сезоне была и очередная встреча с «Анжи». Тогда питерцы победили 5:1.
Именно с этим противостоянием связан пока самый громкий скандал в карьере Москалёва. В сезоне 2016/17 у арбитра с «Зенитом» вообще не складывалось. Закончив прошлый сезон скандалом в матче ЦСКА – «Терек» (Слуцкий не знал, как костерить арбитра), Москалёв начал новый с другой резонансной работы. «Ростов» вёл в счёте 2:0, но после этого пропустил 3 мяча и проиграл. Первый – с пенальти, назначенного за то, что Навас положил Кокорину руку на спину.
После этого Москалёв не работал в премьер-лиге 2 месяца. А вскоре был назначен на свою любимую пару «Анжи» – «Зенит». И тут скандал устроили уже сине-бело-голубые, проигравшие 0:4. 3 из этих мячей «Зенит» пропустил после удаления Михаила Кержакова, которое признали ошибочным. Рефери сначала показал вратарю жёлтую карточку, а потом с подсказки помощника – красную за фол последней надежды. При том, что фола не было вообще, Будковский симулировал. В концовке Москалёв ещё и вручил по красной Жулиано с Гаджибековым за стычку, при этом показал по 4 жёлтых карточки командам. Владимир получил двойку и не судил месяц. Да и вообще в сезоне 2016/17 больше не назначался на матчи грандов.
К «Зениту» и «Спартаку» Москалёва снова подпустили только весной этого года: он отработал кубковый матч красно-белых в Самаре, который в феврале перенёс из-за низкой температуры. А в концовке чемпионата отметился удалением в жарком матче «Зенита» с «Арсеналом» (3:3), но удалять игрока туляков Горбатенко должен был ещё раньше.
В текущем сезоне Москалёв уже успел поработать на матчах лидеров: «Зенит» при нём обыграл «Енисей», а «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Обошлось без скандалов, разве что Андрей Ещенко в эмоциональном флэш-интервью обвинил судью в том, что он много свистит и не даёт играть.
Претензий со стороны других команд к Москалёву, как и другим арбитрам, накопилось достаточно. В конце 2014-го Славолюб Муслин сказал, что рефери не соответствует уровню премьер-лиги. Весной 2016-го, как уже отмечалось, Москалёв вызвал гнев Леонида Слуцкого – дело завершилось странным удалением игрока «Терека» Уилкшира, который скорее вообще не нарушал правил. При этом Евгений Гинер всё равно разнёс арбитра, заявив, что отец тогдашнего руководителя судейского корпуса Валентин Козьмич Иванов «в гробу переворачивается, глядя на происходящее».
Занятно, что в начале 2017 года Москалёв был вынужден пересдавать вместе с лайнсменом Андреем Глотом экзамен по правилам игры и только после пересдачи был допущен к судейству снова.
В нынешнем сезоне Владимир допустил ошибку в матче «Динамо» – «Уфа», не удалив Кротова за удар соперника, но к большому скандалу это не привело. Рефери пропустил 1 тур и получил предпочтение перед двумя другими арбитрами – Галимовым и Мешковым. У Егорова в этом плане есть дефицит: многие судьи московские, потому выбор арбитра на матч «Зенит» – «Спартак» очень ограничен.
В отличие от самоустранившегося Вилкова, назначению Москалёва точно не должны противиться болельщики «Спартака». Скандалов с участием красно-белых у судьи не было, при нём команда одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.
Москалёв на матчах «Спартака»: 5 побед, 2 ничьи, 0 поражения, разница мячей 11-3, карточки 15 – 11 (1 удаление у соперников), пенальти 0-0
У «Зенита» статистика при Москалёве не такая хорошая, но и не вопиющая. Питерцы помнят удаление Кержакова в Касписйке, но также не должны забывать про благоприятную работу в матче с «Ростовом».
Москалёв на матчах «Зенита»: 6 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 21-17, карточки 26 (3 удаления «Зенита») – 25 (2 удаления соперников), пенальти 1-0
Любопытно, что Москалёв чаще выдавал карточки именно игрокам «Спартака» и «Зенита», хотя обычно соперники послабее больше фолят против них. Также по статистике можно проследить нежелание арбитра ставить в матчах этих команд 11-метровые: всего 1 на 18 встреч.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: NewsTeam, ФК «Локомотив»
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