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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Червиченко: если "Спартак" умудрился продать Промеса за 20 млн евро, это успех
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Квинси Промеса в "Севилью".
"Если "Спартак" умудрился продать Промеса за € 20 млн — такие суммы фигурируют в прессе, то это большой успех. Для игрока одноногого — цена нормальная, даже завышенная. Были слухи про "Монако". Так я вот смотрел матчи французского клуба — голландец бы даже в основу не попадал. Там игроки бьют с двух ног, умеют отдать передачу. Для Европы Промес не игрок хай-класса. В России он себя изжил, перестал отдавать себя всего. Считаю, 200%, что этот трансфер пойдёт "Спартаку" только на пользу. Пора подтягивать своих ребят. Так что для московского клуба — отличная сделка. Даже если бы цена была в два раза меньше, трансфер всё равно был бы хорошим", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
"Если "Спартак" умудрился продать Промеса за € 20 млн — такие суммы фигурируют в прессе, то это большой успех. Для игрока одноногого — цена нормальная, даже завышенная. Были слухи про "Монако". Так я вот смотрел матчи французского клуба — голландец бы даже в основу не попадал. Там игроки бьют с двух ног, умеют отдать передачу. Для Европы Промес не игрок хай-класса. В России он себя изжил, перестал отдавать себя всего. Считаю, 200%, что этот трансфер пойдёт "Спартаку" только на пользу. Пора подтягивать своих ребят. Так что для московского клуба — отличная сделка. Даже если бы цена была в два раза меньше, трансфер всё равно был бы хорошим", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
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