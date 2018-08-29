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Андрей Червиченко: если "Спартак" умудрился продать Промеса за 20 млн евро, это успех

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Квинси Промеса в "Севилью".

"Если "Спартак" умудрился продать Промеса за € 20 млн — такие суммы фигурируют в прессе, то это большой успех. Для игрока одноногого — цена нормальная, даже завышенная. Были слухи про "Монако". Так я вот смотрел матчи французского клуба — голландец бы даже в основу не попадал. Там игроки бьют с двух ног, умеют отдать передачу. Для Европы Промес не игрок хай-класса. В России он себя изжил, перестал отдавать себя всего. Считаю, 200%, что этот трансфер пойдёт "Спартаку" только на пользу. Пора подтягивать своих ребят. Так что для московского клуба — отличная сделка. Даже если бы цена была в два раза меньше, трансфер всё равно был бы хорошим", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
Теги: Червиченко Спартак Промес
Сегодня, 19:26
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№11 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 20:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
через годик вернется за пять лямов


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 20:46) #
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Червь прав. А вот интересно ему самому какой интерес быть ИКСпердом? smile Явно ведь не ради бабла, он и так состоятельный человек. Тупо мясных потроллить? smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Червиченко в своем тупом жирном стиле blush blush blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: SVN (Сегодня, 20:44) #
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online

Гнилой червяк как всегда нагадил на Спартак,а журналисты рады и быстрее,чтобы побольше срача,...рейтинг,хайп. Сколько вы писали Промес сдает,он сикой,надо продавать!на кого вы смотреть будете в чемпионате?таких больше в чемпионате у нас нет.Уехал Халк,Витцель,Вагнер....что чемпионат сильнее стал?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: zloy (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Барселона»
Давно пора, последний год Промес своей "игрой" реально раздражает, тянет на себя, нихрена не получается, пока, счастья в новом клубе. Червяк увы прав
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
как всегда все верно!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Потеряйся нах, жирный червь!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Промес хороший... почти как Мукунку.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Обосрал звезду с ног до головы

laughing laughing
Цитата: MatrimKouton
Теперь понятно,насколько это неадекватное жирное животное?

теперь понятно насколько кое-кто тупой


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: MatrimKouton (Сегодня, 19:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Обосрал звезду с ног до головы,


Теперь понятно,насколько это неадекватное жирное животное?


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Ромуло!..удар..Боже,ну почему..ну что это...Билялетдинов что ли??! (А.Шмурнов)
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обосрал звезду с ног до головы, игрока, который принёс его спартаку золото, не ожидаааал.... confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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