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КДК РФС дисквалифицировал Йокича на два матча

Защитник "Уфы" Боян Йокич был дисквалифицирован на два матча в результате удаления в матче против "Зенита" (0:2) в 5-м туре РПЛ.

"По матчу "Уфа" — "Зенит": во время игры Йокич был удалён за агрессивное поведение. В протоколе делегата значится: удар соперника головой без мяча в момент остановки игры. Завтра "Уфа" проводит очень важный матч в ЛЕ, и игрок задействован в тренировочном процессе, но он нашёл время и участвовал в заседании КДК по скайпу.

Он принёс искренние извинения "Зениту", Ерохину и болельщикам. Кроме того мы получили письмо от "Уфы" с объяснением эпизода: клуб говорит, что футболист полностью осознал свои действия. Также мы получили письмо от Ерохина, в котором он заявил, что не получил серьёзных повреждений.

В данном случае это не игровой эпизод – он связан с агрессивным поведением. Но, учитывая все смягчающие обстоятельства, Йокич дисквалифицирован на два матча. Для справки: максимальное наказание за подобные нарушения – четыре матча", - цитирует Артура Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Йокич Григорьянц
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