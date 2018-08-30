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СМИ: сделка по переходу Промеса в "Севилью" завершена

Сделка по переходу 26-летнего флангового форварда Квинси Промеса из "Спартака" в "Севилью" завершена.

В случае, если голландец успешно пройдет медосмотр в испанском клубе, куда футболист отправился сегодня вечером, официально о трансфере объявят в пятницу, 31 августа. Промес заключит 4-летний контракт, его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.

Напомним, что Промес выступал за московскую команду с 2014 года, став в ее составе победителем чемпионата России-2016/17 и выиграв Суперкубок страны-2017.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Севилья Спартак
Сегодня, 20:32
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№10 Написал: trent (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вовремя продали, Промес уже потерял мотивацию играть у нас, это было очень заметно...
Удачи ему в дальнейшем и спасибо за всё!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№9 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:45) #
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афанасий,
Звезду за 20 лямов? На 3 оклада?
Давай будем честными перед собой. Сейчас это не деньги для звезд большого футбола.
Но крепкого середняка, который в нашем чемпе будет одним из лучших, можно. Или паспортиста.
Слишком большие деньги в футболе сейчас погоду делают.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:42) #
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Цитата: Миша Люберцы
Не верю ... пиз .доболам Мюллеровским, из тухлой газетенки...Никуда Промес не уйдет.


к сожалению это факт..... Типо щас он уже в самолете летит!

"Спартак" намерен приобрести форварда "Интера"

Форвард миланского "Интера" Янн Карамо может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Ghanasoccernet.

По сведениям издания, на 20-летнего игрока, помимо "красно-белых", претендуют "Шальке" и "Сент-Этьен". Сумма трансфера может составить около 7 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Карамо провел 16 матчей и забил 1 гол.
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 20:40) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Вовремя продают, он перестал прогрессировать и потерял мотивацию.

Очередная легенда покидает поросятню)))))

а чем его легендарность-то? smile вот Комбаров-да, легенда поросятни, а этот наемник?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 20:40) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не верю ... пиз .доболам Мюллеровским, из тухлой газетенки...Никуда Промес не уйдет.
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№5 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не знаю радоваться или нет .С одной стороны не любимая команда ослабла, с другой стороны чем больше нормальных игроков, тем интереснее наш чемпионат.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 20:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Beer-man
Хотя для Спартака и чемпионата это потеря.

Промес с нынешним отношением к делу это не потеря для Спартака, а скорее облегчение. Теперь можно купить звезду с окладом в 3 ляма который будет рвать жилы на поле


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вовремя продают, он перестал прогрессировать и потерял мотивацию.

Очередная легенда покидает поросятню)))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:34) #
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online

Удачи Промесу. Хотя для Спартака и чемпионата это потеря.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:33) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
кому легче то от этого
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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