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Арнор Сигурдссон будет выступать за ЦСКА под 17-м номером

Новичок ЦСКА Арнор Сигурдссон определился с игровым номером. Исландский полузащитник выбрал число 17.

Последним футболистом, игравшим за ЦСКА под 17-м номером, был полузащитник сборной России Александр Головин. Летом он перешел в "Монако".

ПФК ЦСКА
Теги: Сигурдссон ЦСКА
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 20:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
удачи!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
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