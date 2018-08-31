Курбан Бердыев: в матче с "Ростовом" получилось два разных тайма

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (1:1), что считает результат закономерным.- Полуилось два разных тайма. В первом тайме "Ростов" был активнее, и выглядел предпочтительнее за счет подборов и доигровок, - заявил Бердыев. - Во втором мы выровняли игру. В целом результат закономерен.- Джанаев только приехал из Гермнаии, преждевременно говорить о его состоянии. Коновалов сыграл в силу своих возможностей.- Нет, Бабурин понравился нам еще на сборах. Это не связано с травмой Джанаева.