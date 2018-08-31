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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Курбан Бердыев: в матче с "Ростовом" получилось два разных тайма
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (1:1), что считает результат закономерным.
- Полуилось два разных тайма. В первом тайме "Ростов" был активнее, и выглядел предпочтительнее за счет подборов и доигровок, - заявил Бердыев. - Во втором мы выровняли игру. В целом результат закономерен.
- Каково состояние Джанаева и как оценитие игру Коновалова в воротах?
- Джанаев только приехал из Гермнаии, преждевременно говорить о его состоянии. Коновалов сыграл в силу своих возможностей.
- Приобретение Бабурина связано с травмой Джанаева?
- Нет, Бабурин понравился нам еще на сборах. Это не связано с травмой Джанаева.
"Спорт-Экспресс"
- Полуилось два разных тайма. В первом тайме "Ростов" был активнее, и выглядел предпочтительнее за счет подборов и доигровок, - заявил Бердыев. - Во втором мы выровняли игру. В целом результат закономерен.
- Каково состояние Джанаева и как оценитие игру Коновалова в воротах?
- Джанаев только приехал из Гермнаии, преждевременно говорить о его состоянии. Коновалов сыграл в силу своих возможностей.
- Приобретение Бабурина связано с травмой Джанаева?
- Нет, Бабурин понравился нам еще на сборах. Это не связано с травмой Джанаева.
"Спорт-Экспресс"
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