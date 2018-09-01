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Никита Медведев: кто не хочет получать больше?

Голкипер "Локомотива" Никита Медведев рассказал, как он реагирует на слова о том, что он погнался за большими деньгами, поставив их выше футбола:

– Как реагировали на разговоры о том, что Медведев просто погнался за деньгами, перейдя в «Локо»?

– Конечно, неприятно такое слушать. Но я особо внимания не обращал. Если все читать, можно реально сойти с ума… Тем более, сейчас столько экспертов развелось. Слушать нужно только тех людей, которые действительно понимают и разбираются в футболе. Далеко за примером ходить не надо. Сколько человек критиковало нашу сборную перед чемпионатом мира, говорили про нее поганые вещи! А после двух игр национальной команды эти люди переобулись и начали петь ребятам дифирамбы. Наблюдать за этим было очень противно…

– Во сколько раз вы стали получать больше в «Локомотиве» по сравнению с «Ростовом»?

– Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо, - цитирует футболиста издание "Спорт-Экспресс".
Теги: Медведев Ростов Локомотив
Сегодня, 12:11
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№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 12:40) #
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  •  (5)

Когда же наконец найдутся те, кто захочет не "получать", а ЗАРАБАТЫВАТЬ больше?!
Тогда и футбол будет интересный, и результаты в Европе лучше.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Каждый из нас мечтает жить хорошо

а кто-то например мечтает играть в футбол


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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