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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Никита Медведев: кто не хочет получать больше?
Голкипер "Локомотива" Никита Медведев рассказал, как он реагирует на слова о том, что он погнался за большими деньгами, поставив их выше футбола:
– Как реагировали на разговоры о том, что Медведев просто погнался за деньгами, перейдя в «Локо»?
– Конечно, неприятно такое слушать. Но я особо внимания не обращал. Если все читать, можно реально сойти с ума… Тем более, сейчас столько экспертов развелось. Слушать нужно только тех людей, которые действительно понимают и разбираются в футболе. Далеко за примером ходить не надо. Сколько человек критиковало нашу сборную перед чемпионатом мира, говорили про нее поганые вещи! А после двух игр национальной команды эти люди переобулись и начали петь ребятам дифирамбы. Наблюдать за этим было очень противно…
– Во сколько раз вы стали получать больше в «Локомотиве» по сравнению с «Ростовом»?
– Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо, - цитирует футболиста издание "Спорт-Экспресс".
– Как реагировали на разговоры о том, что Медведев просто погнался за деньгами, перейдя в «Локо»?
– Конечно, неприятно такое слушать. Но я особо внимания не обращал. Если все читать, можно реально сойти с ума… Тем более, сейчас столько экспертов развелось. Слушать нужно только тех людей, которые действительно понимают и разбираются в футболе. Далеко за примером ходить не надо. Сколько человек критиковало нашу сборную перед чемпионатом мира, говорили про нее поганые вещи! А после двух игр национальной команды эти люди переобулись и начали петь ребятам дифирамбы. Наблюдать за этим было очень противно…
– Во сколько раз вы стали получать больше в «Локомотиве» по сравнению с «Ростовом»?
– Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо, - цитирует футболиста издание "Спорт-Экспресс".
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