Родриго Бекао: задача ЦСКА в Лиге чемпионов - выйти в следующий раунд (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:18
Великолепный Чалов, нервозная оборона ЦСКА, странная игра Бумаля. Оценки матча ЦСКА – «Урал» (3)
Великолепный Чалов, нервозная оборона ЦСКА, странная игра Бумаля. Оценки матча ЦСКА – «Урал» (3)
19:29
Федор Чалов: не слежу за гонкой бомбардиров. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо (видео) (7)
Федор Чалов: не слежу за гонкой бомбардиров. Главное, чтобы у ЦСКА все было хорошо (видео) (7)
19:01
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
18:35
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (2)
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (2)
18:24
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (14)
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (14)
17:23
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
17:05
Глава Самарской области: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (3)
Глава Самарской области: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (3)
16:52
Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
Сергей Корниленко: обещал жене забить, так что было уже всё равно, у кого выигрывать борьбу (1)
16:35
Магомед Адиев: когда плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей. Но больше не спрашивайте про финансы (2)
Магомед Адиев: когда плохо, нас отодвигают в сторону, как приемных детей. Но больше не спрашивайте про финансы (2)
14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Родриго Бекао: задача ЦСКА в Лиге чемпионов - выйти в следующий раунд (видео)
Защитник ЦСКА Родриго Бекао заявил, что для него не стала сюрпризом игра Фёдора Чалова, оформившего в матче с "Уралом" (4:0), хет-трик, а также рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Очень рад сегодняшней победе, очень рад тому, как мы сыграли. Мы много работали, это совместный вклад всех и заслужили такой результат.
- Ожидали такой игры от Чалова?
- Мы прекрасно ожидали. Мы ведь знаем его потенциал и видим работу на тренировках. Это результат его ежедневной работы.
- Результат по игре сегодня или "Урал" мог сыграть получше?
- Результат справедливый, он отражает происходящее на поле. Наша команда сражалась до последней минуты.
- Какая у вас позиция на поле?
- Это тренерское решение: мне лично без разницы, играть ли последнего защитника или справа/слева в тройке. Я могу играть как слева, так и справа. Куда поставят, там и буду играть.
- Что скажете о жеребьевке Лиги чемпионов?
- Мы попали в хорошую группу. Она тяжелая, но мы хотим прибавлять. Это будут отличные игры. Нам нужно играть с такими мощными соперниками.
- Задача есть какая-нибудь?
- Выйти в следующий этап.
- Очень рад сегодняшней победе, очень рад тому, как мы сыграли. Мы много работали, это совместный вклад всех и заслужили такой результат.
- Ожидали такой игры от Чалова?
- Мы прекрасно ожидали. Мы ведь знаем его потенциал и видим работу на тренировках. Это результат его ежедневной работы.
- Результат по игре сегодня или "Урал" мог сыграть получше?
- Результат справедливый, он отражает происходящее на поле. Наша команда сражалась до последней минуты.
- Какая у вас позиция на поле?
- Это тренерское решение: мне лично без разницы, играть ли последнего защитника или справа/слева в тройке. Я могу играть как слева, так и справа. Куда поставят, там и буду играть.
- Что скажете о жеребьевке Лиги чемпионов?
- Мы попали в хорошую группу. Она тяжелая, но мы хотим прибавлять. Это будут отличные игры. Нам нужно играть с такими мощными соперниками.
- Задача есть какая-нибудь?
- Выйти в следующий этап.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.