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Родриго Бекао: задача ЦСКА в Лиге чемпионов - выйти в следующий раунд (видео)

Защитник ЦСКА Родриго Бекао заявил, что для него не стала сюрпризом игра Фёдора Чалова, оформившего в матче с "Уралом" (4:0), хет-трик, а также рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- Очень рад сегодняшней победе, очень рад тому, как мы сыграли. Мы много работали, это совместный вклад всех и заслужили такой результат.

- Ожидали такой игры от Чалова?

- Мы прекрасно ожидали. Мы ведь знаем его потенциал и видим работу на тренировках. Это результат его ежедневной работы.

- Результат по игре сегодня или "Урал" мог сыграть получше?

- Результат справедливый, он отражает происходящее на поле. Наша команда сражалась до последней минуты.

- Какая у вас позиция на поле?

- Это тренерское решение: мне лично без разницы, играть ли последнего защитника или справа/слева в тройке. Я могу играть как слева, так и справа. Куда поставят, там и буду играть.

- Что скажете о жеребьевке Лиги чемпионов?

- Мы попали в хорошую группу. Она тяжелая, но мы хотим прибавлять. Это будут отличные игры. Нам нужно играть с такими мощными соперниками.

- Задача есть какая-нибудь?

- Выйти в следующий этап.
Теги: Бекао ЦСКА Урал Rвидео
Сегодня, 19:44
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№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Старайтесь, парни. А мы поддержим! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: KARASS (Сегодня, 19:52) #
  • +3
  •  (3)

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА -ГЛАВНОЕ НЕ РЕЗУЛЬТАТ-ГЛАВНОЕ УЧАСТИЕ А В ВАШЕМ ПОЛОЖЕНИИ--------НОВАЯ КОМАНДА НАС БОЛЕЛ УСТРОИТ ЛЮБОЙ РЕЗУЛЬТАТ stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:46) #
  • +5
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online

Вы уж постарайтесь ,ребята.А, главное, прибавляйте и хорошей игры нам на радость.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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