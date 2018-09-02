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Владимир Рыков: мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нём играю

Защитник "Динамо" Владимир Рыков признался, что любит нынешний клуб и не задумывается о переходе в другую команду.

"Мечтаю ли о переходе в топ-клуб? Я уже в нём играю. "Динамо", безусловно, клуб высокого уровня. Сезон в ФНЛ — это случайность. Была в клубе неразбериха, её устранили, вернулись в Премьер-Лигу. Я не мечтаю о переходе. Очень люблю "Динамо" и хочу здесь играть, сколько меня захотят видеть, подниматься вверх вместе с командой.

В "Спартак" точно не пойду. "Динамо" стало мне родным, и не могу себе представить переход в стан принципиального соперника. Насчёт других команд не зарекаюсь, жизнь покажет. Но я не хочу никуда уходить", - цитирует Рыкова "Чемпионат.сом".
Теги: Рыков Динамо
Сегодня, 15:36
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№1 Написал: valeur Смоленск (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Правильно, Владимир! Твой гол вошёл в историю.
Регистрация: 29.09.2012 [жалоба]
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