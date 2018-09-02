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Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" после фола Ивановича

На 17-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Полузащитник "Спартака" Педро Роша вошел с мячом в штрафную "Зенита", но Бранислав Иванович наступил ему на правый голеностоп.

Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" после фола Ивановича
Теги: Зенит Спартак Иванович Роша
Сегодня, 19:46
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№36 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Вот так бомжи собирают очки,какой раз с нами такое происходит?А мы могли уже вести 1-0,а это совсем другая игра .Мрази газпром.

Гандон - судья. Если бы дал пенальти, чумазым настал - пи.дец.
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№35 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
я так понял эта новость о мнении редактора?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№34 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (8)
online

Когда Промес наступает на ногу, то это случайность. Так что не надо ля-ля.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№33 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (7)
online

это точно Ари то специально на зад пятился что бы наступили а результат красная во молодцы у других так все не так а для народных годиться да же пустая желтая Ивановичу и та пойдет главное в чью сторону wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№32 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 20:10) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Должно быть два пенальти. По одному в обе стороны. Причём, в ворота Спартака неувидеть - это надо умудриться. На высоте метров двух прилетела нога в голову. Это как? Не опасная игра?
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№31 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: waldemar
Он сыграл в мяч слепыш,помнишь когда Ещенко

какая разница в мяч или нет. нога на уровне головы. и удар в голову соперника ногой. вне зависимости от того попал или нет, опасная игра и карточка, как минимум желатя
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№30 Написал: pisto (Сегодня, 20:09) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Москалёв должен был передасту карточку давать, тот три раза очень грубо сыграл.. Дзюба сзади ударил уже лежащего Жиго, возможно именно этот удар сзади и привёл к травме, потом пенальти туда и сюда, а потом необязательные карточки попёр раздавать.. Упустил нити.. Что будет во втором.

А Бокетти с Фернандо разумеется чисто играют, один ноги, другой головы чуть ли не отрывают
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№29 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (5)

Что говорить о частном сайте уровня автобусного киоска, если на федеральном канале свила гнездо шайка спартаковских шабашников (т.е. не профессионалов).
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№28 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Spartacus1971
Вот так бомжи собирают очки,какой раз с нами такое происходит?А мы могли уже вести 1-0,а это совсем другая игра .Мрази газпром.

То есть в ворота свиных назначать не надо было?

Он сыграл в мяч слепыш,помнишь когда Ещенко
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№27 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
самое забавное как они всем свинарником утверждали что пенальти на Ари не было. ну наступил, ну и что. не специально же

Как то об этом случае подзабыл, а ведь верно.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№26 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:07) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: ВИКНИКСОР
На Дриусси пенальти 100 процентов, а за подлый удар шипами в голову Фернандо должен быть удален.Это и действует в еврокубках , когда выгнали Адриано.

согласен. в Еврокубках это была бы красная карточка 100%. но главная обиженная судьями команда страны снова кричит только про свой неназначенный пенальти. глаза видать сами закрываются в моментах где им не выгодно
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№25 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:07) #
  • -2
  •  (8)
online

Паредес на две карточки наиграл. А Рассказов получил за один непонятный эпизод. Непонятно, как судью такой квалификации поставили судить.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№24 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (8)

На Дриусси пенальти 100 процентов, а за подлый удар шипами в голову Фернандо должен быть удален.Это и действует в еврокубках , когда выгнали Адриано.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№23 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Spartacus1971
Вот так бомжи собирают очки,какой раз с нами такое происходит?А мы могли уже вести 1-0,а это совсем другая игра .Мрази газпром.

пошел обсирачь от мясных. давай теперь разберем следующий момент. мрази лукоил, или лично федун, или судья, или негр бьющий в штрафной в голофу ногой игрока Зенита. там чистейшая опасная игра и желтая карточка фолившему. но про это то забыли, да четные наши?
а так же забылаи как неделю назад после игры с Краснодаром орали что если не специально наступил на ногу, то это не пенальти...?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№22 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Вот так бомжи собирают очки,какой раз с нами такое происходит?А мы могли уже вести 1-0,а это совсем другая игра .Мрази газпром.

То есть в ворота свиных назначать не надо было?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№21 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:04) #
  • -13
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так бомжи собирают очки,какой раз с нами такое происходит?А мы могли уже вести 1-0,а это совсем другая игра .Мрази газпром.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№20 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (10)
online

Пеналя с Дриусси не было, а свободный за опасную игру безусловно.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№19 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
.Уж что-что а комментаторам сегодня очень хочется что бы спартак выиграл. но фиг вам всем!!!

Верно заметил. Турбонаддув очевиден. Ждем фото с ударом в голову Дриусси.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№18 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:02) #
  • +6
  •  (12)

Цитата: yuri
Спросите у Ари мясные, пеналь или случайно наступил ) А шипами в лицо, ничего так, нормально.

самое забавное как они всем свинарником утверждали что пенальти на Ари не было. ну наступил, ну и что. не специально же. а теперь всем тем же отрядом орут пенальти. крничат судья проплаченый. и массовые взрывы пуканов забыв про удар ногой в голову Зенитовца в середине тайма и обратный пеналь или свободный в их ворота.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
не хорошо пИсать лишь про явный, но не поставленный пеналь спама!!!
ЗАЧЕМ ПРОВОЦИРОВАТЬ СРАЧ??? rage

по матчу:
- пока оправдывает ожидания...
-- игроки заряжены - тут все нормуль... а вот Судейство, млять!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: iDEAD
Цитата: Медведь Русский
а где новость об ударе ногой в голову Дриуси. Там либо пенальти либо свободный удар в штрафной площади, что даже опаснее пенальти.Уж что-что а комментаторам сегодня очень хочется что бы спартак выиграл. но фиг вам всем!!!

скорее свободный удар и желтая бразильцу

да, скорее свободный и желтая. согласен.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№15 Написал: honey (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Можно быдл ещё жирней выделить? Ну и разумеется, про момент в штрафной спартака даже и пахнет да?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пенальти был, ты автор, увидел или кто-то из зрячих? Даже комментатор, который мясной, и тот молчал долго...не видел.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№13 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Москалёв должен был передасту карточку давать, тот три раза очень грубо сыграл..

Вот это вообще странно , несколько раз сыграл грязно и ни чего .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№12 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если абстрогироваться от фанатских пристрастий - что за лядство творится в судейском корпусе?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
еперь ждем такую же новость о дриусси

не дождёмся на этом просвинском сайте confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 20:00) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Медведь Русский
а где новость об ударе ногой в голову Дриуси. Там либо пенальти либо свободный удар в штрафной площади, что даже опаснее пенальти.Уж что-что а комментаторам сегодня очень хочется что бы спартак выиграл. но фиг вам всем!!!

скорее свободный удар и желтая бразильцу
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:59) #
  • +2
  •  (16)
online

Спросите у Ари мясные, пеналь или случайно наступил ) А шипами в лицо, ничего так, нормально.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (13)
online

Москалёв должен был передасту карточку давать, тот три раза очень грубо сыграл.. Дзюба сзади ударил уже лежащего Жиго, возможно именно этот удар сзади и привёл к травме, потом пенальти туда и сюда, а потом необязательные карточки попёр раздавать.. Упустил нити.. Что будет во втором.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:56) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Ошибочно"

Намеренно закрыл глаза новыми купюрами .


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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