Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" после фола Ивановича

На 17-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.Полузащитник "Спартака" Педро Роша вошел с мячом в штрафную "Зенита", но Бранислав Иванович наступил ему на правый голеностоп.