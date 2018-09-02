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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Кафельников: я в шоке, что Каррера не ставит Ханни в состав "Спартака"
Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал гостевую ничью с "Зенитом"(0:0) в матче 6-го тура РПЛ, а также отсутствие в составе команды полузащитника Софьяна Ханни.
"По факту — результатом доволен. Ничья на выезде, набрали очки. Но сама игра беспомощная, унылая и никакущая. Травма Жиго — огромная потеря. Не хочу комментировать — умышленно ли действовал Дзюба или нет. Самуэль — один из ведущих игроков "Спартака" после ухода Промеса, это огромная потеря.
Мой твит про Ханни? Я реально в шоке. Этот человек обладает культурой паса, может обыграть соперника — а этого в нашей команде больше никто не умеет. А Каррера не ставит его в состав, не понимаю почему. Массимо не отдаёт себе отчёт, что ещё пара таких матчей могут привести к тому, что с ним поступят так же, как с этим игроком. Боюсь, что что-то всколыхнёт. Для меня загадка, почему не играет. При этом, были слухи, что его не отпустили в Турцию. Но при этом Федун отпускает Промеса, когда он его просит. Отпускает лучшего игрока. Я не могу этого объяснить.
Я Массимо пока доверяю, я не хочу, чтобы началось шатание под его креслом. Но футбол такая штука — незаменимых не бывает. Болельщики хотят видеть зрелищную игру. Пока зрелища никакого — унылая игра 90 минут. Да, я болел за команду, переживал. Не хотел, чтобы она пропустила. Не понимаю, как команда с такой игрой собирается заполнять домашний стадион", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"По факту — результатом доволен. Ничья на выезде, набрали очки. Но сама игра беспомощная, унылая и никакущая. Травма Жиго — огромная потеря. Не хочу комментировать — умышленно ли действовал Дзюба или нет. Самуэль — один из ведущих игроков "Спартака" после ухода Промеса, это огромная потеря.
Мой твит про Ханни? Я реально в шоке. Этот человек обладает культурой паса, может обыграть соперника — а этого в нашей команде больше никто не умеет. А Каррера не ставит его в состав, не понимаю почему. Массимо не отдаёт себе отчёт, что ещё пара таких матчей могут привести к тому, что с ним поступят так же, как с этим игроком. Боюсь, что что-то всколыхнёт. Для меня загадка, почему не играет. При этом, были слухи, что его не отпустили в Турцию. Но при этом Федун отпускает Промеса, когда он его просит. Отпускает лучшего игрока. Я не могу этого объяснить.
Я Массимо пока доверяю, я не хочу, чтобы началось шатание под его креслом. Но футбол такая штука — незаменимых не бывает. Болельщики хотят видеть зрелищную игру. Пока зрелища никакого — унылая игра 90 минут. Да, я болел за команду, переживал. Не хотел, чтобы она пропустила. Не понимаю, как команда с такой игрой собирается заполнять домашний стадион", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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