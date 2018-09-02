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Евгений Кафельников: я в шоке, что Каррера не ставит Ханни в состав "Спартака"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал гостевую ничью с "Зенитом"(0:0) в матче 6-го тура РПЛ, а также отсутствие в составе команды полузащитника Софьяна Ханни.

"По факту — результатом доволен. Ничья на выезде, набрали очки. Но сама игра беспомощная, унылая и никакущая. Травма Жиго — огромная потеря. Не хочу комментировать — умышленно ли действовал Дзюба или нет. Самуэль — один из ведущих игроков "Спартака" после ухода Промеса, это огромная потеря.

Мой твит про Ханни? Я реально в шоке. Этот человек обладает культурой паса, может обыграть соперника — а этого в нашей команде больше никто не умеет. А Каррера не ставит его в состав, не понимаю почему. Массимо не отдаёт себе отчёт, что ещё пара таких матчей могут привести к тому, что с ним поступят так же, как с этим игроком. Боюсь, что что-то всколыхнёт. Для меня загадка, почему не играет. При этом, были слухи, что его не отпустили в Турцию. Но при этом Федун отпускает Промеса, когда он его просит. Отпускает лучшего игрока. Я не могу этого объяснить.

Я Массимо пока доверяю, я не хочу, чтобы началось шатание под его креслом. Но футбол такая штука — незаменимых не бывает. Болельщики хотят видеть зрелищную игру. Пока зрелища никакого — унылая игра 90 минут. Да, я болел за команду, переживал. Не хотел, чтобы она пропустила. Не понимаю, как команда с такой игрой собирается заполнять домашний стадион", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Кафельников Ханни Каррера Спартак
Сегодня, 23:38
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№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 23:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Софьян Кафельников laughing

Блеать, тоже шокирован - хоть проверяют, что пишут!?
О! Уже исправились!
Щас коммент затрут! laughing
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 23:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я уже подумал отец Кафельникова дал интервью )
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Софьян негодуэ


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Софьян Кафельников laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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