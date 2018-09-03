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Дмитрий Селюк: возможно, в будущем Туре станет спортивным директором "Зенита"

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Олимпиакоса" Яя Туре, предположил, что в будущем ивуариец может стать спортивным директором "Зенита".

"Год назад Манчини хотел видеть Яя в "Зените". Но они позвонили в тот день, когда Яя переподписывал контракт с "Манчестер Сити", и уже было поздно. А несколько лет назад и Спаллетти хотел видеть Яя в "Зените", но тоже не срослось. Два раза не получилось прийти в "Зенит" в качестве игрока. Возможно, получится в будущем в качестве, например, спортивного директора. Яя будет точно лучше, чем так называемый скаут "Зенита" из "Манчестер Юнайтед", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Туре Зенит
Сегодня, 18:49
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№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:54) #
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online

нахрен нужен этот негр с комплексом неполноценности??? smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Лучше пусть за трансферы отвечает вместо Сапсании.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Куда только не пытается пропехнуть своих негров.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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