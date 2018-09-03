Новости партнеров

Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно

Российский защитник Виталий Дьяков, который на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором", заявил, что у него есть ряд вариантов продолжения карьеры, в том числе из экзотических стран.

– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.

– А сейчас?

– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.

– Сейчас "Спартак" остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?

– Не думаю, что "Спартак" сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дьяков Спартак
Сегодня, 21:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно
Это тебе к Старому Спартачу ,может у него какая протекция в клубе)


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (2)
online

DimonYA,
На ЛЕ заявили Гапонова и Лихачева, а Мамин, наверное, будет в списке B.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
из молодежки Мамин в резерве будет
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Центральный однозначно нужен, по какому пути пойдет Каррера. Возможно из молодежки возьмет.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.