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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно
Российский защитник Виталий Дьяков, который на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором", заявил, что у него есть ряд вариантов продолжения карьеры, в том числе из экзотических стран.
– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.
– А сейчас?
– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.
– Сейчас "Спартак" остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?
– Не думаю, что "Спартак" сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.
"Спорт-Экспресс"
– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.
– А сейчас?
– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.
– Сейчас "Спартак" остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?
– Не думаю, что "Спартак" сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.
"Спорт-Экспресс"
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