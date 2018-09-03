Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно

Российский защитник Виталий Дьяков, который на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором", заявил, что у него есть ряд вариантов продолжения карьеры, в том числе из экзотических стран.– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.– Не думаю, что "Спартак" сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.