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Клаудио Маркизио: сомнений по поводу перехода в "Зенит" не было

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

"У меня не было сомнений по поводу перехода в "Зенит". Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из "Ювентуса", обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности.

Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали "Зенит". Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется).

На самом деле, Миммо подтвердил, что "Зенит" — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами", - цитирует Маркизио официальный сайт клуба.
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 00:08
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(1)
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:12) #
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  •  (6)

Да какие могут быть сомнения, если трансферное окно закрылось, а кроме Зины так никто всерьез и не проявил интерес


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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