Сергей Прядкин: сборной России был достигнут результат и его нужно закрепить

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что верит в дальнейшие успехи главного тренера сборной России Станислава Черчесова.- Идет смена поколений. Я был внутри команды, и видел отношение игроков. Нам необходимо сохранить то движение, которое тренерский штаб осуществляет в плане доверия молодым игроком. Принятое решение исполком о переподписании контракта с Черчесовым - это правильный шаг. Был достигнут результат и его нужно закрепить. Костяк сборной остался, и сейчас добавляется ряд игроков. Есть уверенность, что не произойдет спада, как было при Хиддинке.