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Сергей Прядкин: сборной России был достигнут результат и его нужно закрепить

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что верит в дальнейшие успехи главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Как нашей сборной не откатиться назад?

- Идет смена поколений. Я был внутри команды, и видел отношение игроков. Нам необходимо сохранить то движение, которое тренерский штаб осуществляет в плане доверия молодым игроком. Принятое решение исполком о переподписании контракта с Черчесовым - это правильный шаг. Был достигнут результат и его нужно закрепить. Костяк сборной остался, и сейчас добавляется ряд игроков. Есть уверенность, что не произойдет спада, как было при Хиддинке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин Сборная России
Сегодня, 08:26
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№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 09:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не результат, а провал.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 08:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прядкин - юморист. А что мы с чехами будем играть в полуфинале ЧМ? )))


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