"Зенит" бесплатно раздал 15 тысяч билетов на матч с "Кайратом" за два часа

"Зенит" накануне выпустил 15 тысяч билетов на товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".Билеты были только на первый ярус без учета фанатского виража. Болельщики разобрали бесплатные билеты за два часа."Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 9 сентября. За казахстанский клуб выступает экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин.