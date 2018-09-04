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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" бесплатно раздал 15 тысяч билетов на матч с "Кайратом" за два часа
"Зенит" накануне выпустил 15 тысяч билетов на товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".
Билеты были только на первый ярус без учета фанатского виража. Болельщики разобрали бесплатные билеты за два часа.
"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 9 сентября. За казахстанский клуб выступает экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин.
Sport24
Билеты были только на первый ярус без учета фанатского виража. Болельщики разобрали бесплатные билеты за два часа.
"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 9 сентября. За казахстанский клуб выступает экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин.
Sport24
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