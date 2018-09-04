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"Зенит" бесплатно раздал 15 тысяч билетов на матч с "Кайратом" за два часа

"Зенит" накануне выпустил 15 тысяч билетов на товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".

Билеты были только на первый ярус без учета фанатского виража. Болельщики разобрали бесплатные билеты за два часа.

"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 9 сентября. За казахстанский клуб выступает экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин.

Sport24
Теги: Зенит Кайрат
Сегодня, 15:05
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(3)
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:42) #
  • +1
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Пиар-ход,гарантирующий присутствие зрителей на товарняке.Не более того,ну и как правильно кто-то написал - доходы от продаж еды,атрибутики и т.п.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
А з/п тех кто в ЦСКА пришел за 2 года (условные, но для более справедливого сравнения, хотя возможно кто-то и года не отыграет а з/п придется платить до конца контракта еще пару лет, что в итоге увеличивает затраты от приобретения) вы учли?

Ну стоит признать, что селекция у ЦСКА отличная. А работа с молодежью по сравнению с нашей и вовсе космос.
Что никак не отменяет того, что Маркизио топ-трансфер, за умеренные с учетом его бесплатности деньги.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valar
Самому не смешно? Типа пришёл бесплатно, а з/п на 2 года ему дали больше чем ЦСКА потратил на 9 игроков :)


А з/п тех кто в ЦСКА пришел за 2 года (условные, но для более справедливого сравнения, хотя возможно кто-то и года не отыграет а з/п придется платить до конца контракта еще пару лет, что в итоге увеличивает затраты от приобретения) вы учли?

Думаю нет... Так что некорректные сравнения.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shtnk19
Круто, когда у клуба много денег, приветствую такие акции.

Неужто у Спартака все так плохо, что он за товарняки неполным составом с казахами большие деньги с болельщиков дерет?
Стоит помнить, что стадион не билетами едиными живет. каждый кто придет, наверняка еще и что-то прикупит - жрачку, водичку, атрибутику...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 15:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть тренируются перед ЛЕ.А вот тов.игра с Чехией кому нужна?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Valar (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Денег, как у всех, даже в ТО никого не купили, боюсь, может и меньше, чем у остальных, иначе не объяснить. Хорошо хоть Маркизио пришёл свободным, за копейку малую, а то бы вообще рекорд трансферного окна установили. Пока радует, что нет сведений по задержке зарплаты, значит держимся.

Самому не смешно. Типа пришёл бесплатно, а з/п на 2 года ему дали больше чем ЦСКА потратил на 9 игроков :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:30) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shtnk19
Круто, когда у клуба много денег, приветствую такие акции.

Денег, как у всех, даже в ТО никого не купили, боюсь, может и меньше, чем у остальных, иначе не объяснить. Хорошо хоть Маркизио пришёл свободным, за копейку малую, а то бы вообще рекорд трансферного окна установили. Пока радует, что нет сведений по задержке зарплаты, значит держимся.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shtnk19
Круто, когда у клуба много денег, приветствую такие акции.

на матч с весьма средней командой, тем более товарищеский,не жалко.
тем более что там играет Аршавин


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
По моему Зенит на любой матч может бесплатно билеты раздавать . Там всё в порядке . Не последний х. без соли доедают . wink


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 15:09) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Круто, когда у клуба много денег, приветствую такие акции.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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