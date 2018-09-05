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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Антон Шунин: из вратарей мне особенно нравится де Хеа
Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России.
"Все знают, что Игорь поехал на плановое обследование, все в порядке. В команде все отлично, полное взаимопонимание. Ощущается ли перестройка? Сборная другая, но меня давно не было в команде. Поэтому не знаю.
Турция? Вчера была частичная теория, частично их разобрали. Я ещё не смотрел за из играми и пока не знаю, кто вызван в сборную у них. Знаю, что в Турции хорошо поддерживают сборную, будет 40 тысяч. Любая поддержка всегда приятна, даже если фанаты против вас.
Поздравления Черчесова? Усы не натерли! Наш капитан все устроил. Мы зашли в комнату, увидели усы, футболки. Классная акция, дружелюбная. По лицам игроков было видно, что доставило положительные эмоции.
Уменьшился ли интерес к сборной после ЧМ? Уверен, что это не так. Нашу сборную будут поддерживать ещё больше, а дети все чаще будут записываться в спортивные школы.
Очень много вратарей, которые мне нравятся. Но особенно выделю де Хея", - цитирует Шунина Sport24.
"Все знают, что Игорь поехал на плановое обследование, все в порядке. В команде все отлично, полное взаимопонимание. Ощущается ли перестройка? Сборная другая, но меня давно не было в команде. Поэтому не знаю.
Турция? Вчера была частичная теория, частично их разобрали. Я ещё не смотрел за из играми и пока не знаю, кто вызван в сборную у них. Знаю, что в Турции хорошо поддерживают сборную, будет 40 тысяч. Любая поддержка всегда приятна, даже если фанаты против вас.
Поздравления Черчесова? Усы не натерли! Наш капитан все устроил. Мы зашли в комнату, увидели усы, футболки. Классная акция, дружелюбная. По лицам игроков было видно, что доставило положительные эмоции.
Уменьшился ли интерес к сборной после ЧМ? Уверен, что это не так. Нашу сборную будут поддерживать ещё больше, а дети все чаще будут записываться в спортивные школы.
Очень много вратарей, которые мне нравятся. Но особенно выделю де Хея", - цитирует Шунина Sport24.
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