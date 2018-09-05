Новости партнеров

Заявление Басты о концерте на "Ростов Арене"

Рэп-исполнитель Баста (настоящее имя – Василий Вакулеко) на своей странице в Инстаграме выступил с заявлением по поводу позиции руководства "Ростова" о его концерте на стадионе "Ростов Арена" 29 сентября.

"Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября.

У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.
Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков", - написал Баста.

Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября. У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков. ??

A post shared by Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) on

Теги: Ростов
Сегодня, 15:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(5)
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В принципе пусть выступит на арене, в случае ,если газон будет испорчен, из его гонорара и вычесть сумму на "ремонт" поля.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№11 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
бред! какой нах концерт во время сезона! пусть баста или полундра себе другое место ищет! на стадионе должен быть матч, а не концерт!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: Kostik (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Я думаю они сами хотят переехать, только никак повод найти не могли, еще до начала рфпл уже говорили, что играть там не будем, видимо попросили...когда мячом на снегу играют или в лужах по колено, всем все равно,газон не мешает
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (3)

Это что за хрен с горы?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Paolo_Di_Canio
народу он соберёт больше чем наша сборная с чехами.


Вот, что печальнее всего! Чтобы иметь представление, послушал сейчас специально его "нечто" (песней язык назвать не поворачивается) про новую тёлку в классе. Жаль этих людей.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:46) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Кто считает иначе , тот идёт в сторону окаянного отростка

Шнур на открывашке пел, а спартак в химках утился sunglasses


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:43) #
  • +2
  •  (6)

Билетов там практически не осталось и народу он соберёт больше чем наша сборная с чехами.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:41) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Футбольные стадионы для футбола, а для концертов концертные залы. Всё, баста.
Кто считает иначе , тот идёт в сторону окаянного отростка. В том числе и Баста.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 15:39) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GreatWhite999
Сильное самомнение) сравнил себя со столпами мировой музыкальной культуры) (за небольшим исключением). Стадик-то соберется?) ничего не треснет, Великий ? МедлячОк можно и в местной кафехе исполнить...

А я например ничего похожего на сравнение не заметил. Просто привел пример концертов, проходивших на стадионах. А вообще странная история. Насколько помню, всю жизнь на стадионах проходили концерты. И никто не плакал. Да и при строительстве возможность проведения культурно-массовых мероприятий обычно предусматривается. Зря, по-моему "Ростов" огорчается.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
медлячок чтобы ты заплакала!но как сумел на гитаре сыграл и спел!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 15:29) #
  • +2
  •  (6)

Вот только в Лужниках никто регулярно не играет, а на Спартаке мероприятия проводились, насколько я помню, в межсезонье, а не в разгар сезона.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Сильное самомнение) сравнил себя со столпами мировой музыкальной культуры) (за небольшим исключением). Стадик-то соберется?) ничего не треснет, Великий ? МедлячОк можно и в местной кафехе исполнить...


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.