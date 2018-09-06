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Гендиректор "Ахмата": задача Рахимова – выступить достойно

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о задачах, поставленных перед вернувшимся на пост тренера Рашидом Рахимовым.

"Главная задача - достойно выступать, как и заявлял ранее глава Республики Рамзан Кадыров.

В тренерский штаб войдет Роман Пилипчук. По остальным тренерам работа ведется. Было слишком мало времени после неожиданной отставки Ледяхова", – сказал Айдамиров.

Ранее Игорь Ледяхов ушел в отставку с поста тренера "Ахмата", который после шести туров, набрав 7 очков, занимает десятое место в чемпионате России.

Sport24
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 12:53
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