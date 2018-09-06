Гендиректор "Ахмата": задача Рахимова – выступить достойно

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о задачах, поставленных перед вернувшимся на пост тренера Рашидом Рахимовым."Главная задача - достойно выступать, как и заявлял ранее глава Республики Рамзан Кадыров.В тренерский штаб войдет Роман Пилипчук. По остальным тренерам работа ведется. Было слишком мало времени после неожиданной отставки Ледяхова", – сказал Айдамиров.Ранее Игорь Ледяхов ушел в отставку с поста тренера "Ахмата", который после шести туров, набрав 7 очков, занимает десятое место в чемпионате России.